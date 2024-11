Previsioni meteo weekend: anticiclone e qualche sorprese

Meteo per il Weekend: Anticiclone in Rinforzo, Ma Non Senza Sorprese

Condizioni meteo weekend: tempo in prevalenza stabile grazie all'anticiclone afro-mediterraneo, con ultimi disturbi sabato sul basso Adriatico e qualche pioggia domenica sull'alto Tirreno. Scopri tutti i dettagli.

La Situazione

Dopo il transito della perturbazione che ha interessato il Centro-Sud fino a venerdì, l’Italia sarà protagonista di un generale miglioramento meteorologico. L'anticiclone afro-mediterraneo si rafforzerà portando condizioni più stabili su gran parte del Paese, con un calo significativo dei venti. Tuttavia, saranno da mettere in conto fenomeni residui sul basso Adriatico fino a sabato mattina e, nella giornata di domenica, alcune deboli piogge su Liguria e Toscana, causate dall'arrivo di correnti umide di origine meridionale. Ecco la previsione dettagliata per il fine settimana.

Sabato 23 novembre 2024

Nord: Tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con lievi velature di passaggio. Durante la serata, nubi in aumento su Levante Ligure, alto Piemonte e Lombardia nord-occidentale.

Centro: Giornata serena e stabile su tutte le regioni. Verso sera, nuvolosità in aumento sull’alta Toscana.

Sud e Sardegna: Residui piovaschi in Puglia nelle prime ore, seguiti da ampie schiarite. Altrove prevalenza di bel tempo.

Temperature: In diminuzione al Centro-Sud, con gelate diffuse nelle regioni centro-settentrionali.

Venti: Ancora tesi da Maestrale al Sud, ma in attenuazione.

Domenica 24 novembre 2024

Nord: Nuvolosità diffusa in Liguria con deboli piogge sparse; nubi in aumento sulla Val Padana senza fenomeni rilevanti. Maggiori schiarite attese sulle Alpi.

Centro: Addensamenti sulla Toscana settentrionale con deboli piogge locali; altrove cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube innocua su Lazio e resto della Toscana.

Sud: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche nube isolata sulle isole maggiori.

Temperature: Minime in ulteriore calo al Sud, massime in lieve diminuzione al Nord e in rialzo al Centro-Sud.

Venti: Moderati o tesi di provenienza meridionale sui bacini occidentali.

Tendenza Meteo

Il weekend sarà caratterizzato da un predominio dell’anticiclone con condizioni prevalentemente stabili. Le eccezioni riguarderanno il basso Adriatico sabato e le regioni tirreniche settentrionali domenica. Lieve escursione termica tra le regioni settentrionali e meridionali, con un clima più mite al Centro-Sud durante il giorno.

Per aggiornamenti in tempo reale, continua a seguirci.