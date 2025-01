Previsioni Meteo Weekend: in arrivo una nuova perturbazione, ecco cosa aspettarci

Il primo weekend del 2025 si preannuncia movimentato sul fronte meteorologico, con una perturbazione in allontanamento e un’altra in rapido avvicinamento. Dopo le piogge che hanno colpito le regioni centro-meridionali venerdì, sabato sarà una giornata di relativa tregua, ma già domenica un nuovo fronte atlantico porterà nubi e piogge su diverse aree del Paese. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Meteo Sabato 4 Gennaio 2025

Nord Italia:

Giornata prevalentemente soleggiata al mattino, con foschie e nebbie sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità, con deboli nevicate sui rilievi alpini piemontesi e in Valle d’Aosta e qualche pioviggine sulla Liguria, in particolare nel Genovese.

Centro Italia:

Prevalentemente soleggiato, salvo residui annuvolamenti in Abruzzo durante la mattina. Nubi in aumento dal pomeriggio sulle regioni tirreniche, soprattutto in Toscana.

Sud Italia:

Al mattino si prevedono piogge su Campania meridionale, Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica e Sicilia nordorientale. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno a esaurirsi, con schiarite diffuse, salvo ultimi rovesci sul Messinese.

Venti e Temperature:

Venti tesi settentrionali al Sud, in progressiva attenuazione altrove. Le temperature saranno in calo.

Meteo Domenica 5 Gennaio 2025

Nord Italia:

Cielo nuvoloso su Liguria e Val Padana con deboli piogge sul Levante Ligure e ovest Emilia, estese in serata a est Piemonte e Lombardia. Nevischio al mattino sulle Alpi occidentali.

Centro Italia:

Nuvolosità diffusa sulle regioni tirreniche, Umbria e alte Marche, con deboli piogge su Toscana e Lazio. Spruzzate di neve sulle cime appenniniche. Maggiori schiarite su basse Marche e Abruzzo.

Sud Italia:

Addensamenti irregolari sulle tirreniche peninsulari, con deboli piogge o pioviggini al mattino in Calabria e sull’alta Campania in serata. Prevalenza di schiarite altrove.

Venti e Temperature:

Correnti dai quadranti meridionali porteranno un aumento termico al Centro-Sud.

Tendenza Meteo Befana 2025

La Befana porterà con sé un deciso peggioramento del meteo.

Lunedì 6 gennaio, l’irruzione di masse d’aria polare creerà un profondo ciclone sul Mediterraneo, con effetti significativi su gran parte d’Italia:

Nord Italia:

Maltempo diffuso con piogge estese e nevicate sulle Alpi e Prealpi a partire dagli 800-900 metri di quota.

Centro Italia:

Piogge intense sul versante tirrenico, con raffiche di vento dai quadranti meridionali e temperature in aumento, fino a 16°C a Roma.

Tendenza Generale:

Nei giorni successivi, ulteriori impulsi di aria fredda dal Nord Europa manterranno il tempo instabile, con possibilità di neve a quote molto basse o in pianura, in base all’evoluzione del Vortice Polare.

Conclusioni

Il primo weekend del nuovo anno sarà caratterizzato da una breve tregua sabato e un nuovo peggioramento domenica. La giornata della Befana potrebbe segnare un cambio di passo significativo con il ritorno della neve e del freddo. Continuate a seguire i prossimi aggiornamenti per ulteriori dettagli.