Previsioni Meteo weekend: torna la pioggia al Nord, neve sulle Alpi e sole al Sud. I dettagli

Weekend con fronte atlantico: torna la pioggia e la neve. Ecco le regioni più colpite

Un nuovo impulso instabile si prepara a influenzare il meteo del fine settimana, portando maltempo localizzato con rovesci, temporali e nevicate. La Penisola italiana vedrà una temporanea oscillazione della pressione atmosferica, causata dal passaggio di una piccola saccatura atlantica, che attraverserà soprattutto le regioni settentrionali tra sabato notte e la giornata di domenica.

Ecco cosa ci aspetta nel dettaglio, regione per regione.

Il contesto meteorologico

Dopo una fase più stabile, la situazione meteorologica in Italia è destinata a mutare a causa di una debole flessione del campo barico. Questa è collegata al passaggio sul Regno Unito del ciclone Eowyn, un fenomeno eccezionale con venti fino a 180 km/h che, pur non avendo un impatto diretto sul nostro Paese, influenzerà marginalmente il Mediterraneo. La saccatura che interesserà l’Italia porterà precipitazioni localizzate, in particolare al Nord e su parte del Centro, con neve sulle Alpi e temperature in calo dalla serata di domenica.

Previsioni per sabato

Nord Italia:

La giornata inizierà con cieli nuvolosi al Nordovest e deboli piogge, soprattutto sulla Liguria, dove si potranno verificare rovesci più intensi. Nel corso della notte, peggioramento su Piemonte, Lombardia e Liguria con rovesci e temporali più diffusi. Nevicate previste sulle Alpi occidentali a partire dai 1200-1500 metri.

Centro Italia:

Nuvolosità irregolare sulle regioni tirreniche, come Toscana e Lazio, ma senza fenomeni significativi. Maggiori schiarite sulle coste adriatiche, con possibili foschie o nebbie mattutine.

Sud Italia:

Tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso sull’area tirrenica. Le temperature saranno in leggero aumento grazie ai venti meridionali.

Venti e mari:

Venti moderati dai quadranti meridionali, con bacini occidentali e settentrionali mossi o localmente molto mossi.

Previsioni per domenica

Nord Italia:

Mattinata caratterizzata da maltempo diffuso, con rovesci e temporali. Nevicate previste sulle Alpi a quote comprese tra i 1000 e i 1300 metri. Nel pomeriggio, progressivo miglioramento a partire dalle Alpi occidentali e dal Nordovest, mentre le precipitazioni si attenueranno gradualmente su Lombardia, Emilia orientale e Romagna entro sera.

Centro Italia:

Deboli piogge sull’alta Toscana, con fenomeni isolati su Lazio, Umbria e resto della Toscana. Le regioni adriatiche, invece, rimarranno in gran parte al riparo dalle precipitazioni, salvo nubi sparse.

Sud Italia:

Cieli poco nuvolosi con transito di innocua nuvolosità medio-alta. Qualche addensamento più consistente sulla Campania potrebbe portare locali e deboli piogge in serata.

Temperature, venti e mari:

Calano le temperature dalla serata, soprattutto al Centro-Nord. Venti meridionali moderati o con locali rinforzi, mari mossi o molto mossi, in particolare quelli occidentali.

Le regioni più colpite

Le zone maggiormente interessate dal maltempo saranno:

Nordovest: con rovesci e temporali, soprattutto tra Piemonte, Liguria e Lombardia.

Alpi: neve prevista sopra i 1000-1300 metri, con accumuli moderati.

Toscana settentrionale: piogge sparse di moderata intensità.

Al Sud e nelle aree del versante adriatico, le condizioni rimarranno per lo più stabili, con tempo asciutto e cieli solo parzialmente nuvolosi.

Conclusioni

Il fine settimana porterà un breve peggioramento delle condizioni meteo, specialmente al Nord e su parte del Centro, mentre il Sud resterà in gran parte risparmiato dal maltempo. Attenzione alle nevicate sulle Alpi, un’occasione per gli amanti degli sport invernali. I venti moderati e i mari mossi completeranno un quadro meteorologico tipicamente invernale.

Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per pianificare al meglio il weekend!