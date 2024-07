Primo colpo dell’US. L’attaccante Giovanni Volpe è un nuovo giocatore del Catanzaro

Colpo di mercato per il Catanzaro: Giovanni Volpe è ufficialmente Giallorosso

CATANZARO - Giovanni Volpe, giovane talento napoletano, firma un triennale con il Catanzaro e si prepara a portare la sua creatività e le sue capacità atletiche in campo.

Storia del Calciatore

L'US Catanzaro ha annunciato il suo primo acquisto per la stagione 2024/25: l'attaccante Giovanni Volpe. Originario di Napoli e nato nel 2002, Volpe si distingue come un'ala sinistra con eccellenti qualità tecniche e atletiche. La sua carriera è iniziata nelle giovanili del Potenza, squadra con cui ha esordito in prima squadra a soli 17 anni.

Negli ultimi cinque anni, Volpe ha collezionato 118 presenze in campionato con il Potenza. La sua ultima stagione è stata particolarmente intensa: ha disputato 39 partite tra campionato, Coppa Italia e Playout, segnando cinque reti. La sua crescita costante e il suo impegno lo hanno portato ad attirare l'attenzione del Catanzaro, che lo ha acquisito a titolo definitivo con un contratto triennale.

Le prime dichiarazioni

Dopo la firma del contratto, Volpe ha espresso la sua soddisfazione per il trasferimento: "Quando ho avuto la chiamata del mio procuratore che mi ha prospettato la possibilità di venire a Catanzaro sono stato subito entusiasta, non vedevo l’ora di firmare. È una piazza che ho vissuto da avversario e ho sempre ammirato lo stadio pieno di gente, il tifo che supporta la squadra fino all’ultimo minuto della partita. Per un calciatore è sempre bello, dà sempre uno stimolo in più".

Giovanni Volpe si presenta come un giocatore creativo, a cui piace inventare giocate sul campo. È pronto per affrontare questa nuova avventura con il Catanzaro e ha dichiarato: "Non vedo l’ora di iniziare".

Con l'acquisto di Volpe, il Catanzaro spera di rafforzare ulteriormente la sua rosa e puntare a una stagione di successi. I tifosi sono già in attesa di vedere in azione il nuovo acquisto, sperando che le sue abilità e il suo entusiasmo portino grandi risultati alla squadra.