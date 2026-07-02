Pubblicato l'avviso per partecipare al "Pitta Days"

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Pitta Days a Catanzaro, al via il percorso enogastronomico di San Vitaliano: avviso per bar e ristoranti

Il Comune di Catanzaro cerca gli esercenti del centro storico per dare vita a un itinerario del gusto il 15 e 16 luglio 2026 durante i festeggiamenti di San Vitaliano.

In occasione dei festeggiamenti di San Vitaliano 2026, il Comune di Catanzaro ha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli esercizi pubblici del centro storico interessati a prendere parte al percorso enogastronomico identitario intitolato "La Pitta in tutte le sue declinazioni e piatti della tradizione". L'iniziativa, in programma il 15 e 16 luglio 2026, punta a valorizzare il patrimonio gastronomico della città attraverso uno dei suoi simboli più rappresentativi: la Pitta Catanzarese DE.CO., insieme alle altre eccellenze della cucina locale.

Un percorso dedicato ai sapori autentici di Catanzaro

L'iniziativa rientra nel programma ufficiale delle celebrazioni dedicate a San Vitaliano, patrono della città, e nasce con l'obiettivo di promuovere la cultura gastronomica catanzarese, sostenendo allo stesso tempo le attività commerciali del centro storico e incentivando il turismo.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso enogastronomico lungo Corso Mazzini, Via Jannoni, i vicoli adiacenti e le aree limitrofe, dove cittadini e visitatori potranno degustare le specialità tipiche preparate direttamente dagli esercenti aderenti.

La Pitta Catanzarese DE.CO. protagonista insieme ai piatti della tradizione

Cuore dell'evento sarà la Pitta Catanzarese DE.CO., proposta nelle sue numerose varianti, ma il percorso offrirà spazio anche ad altre ricette della tradizione locale.

Tra le preparazioni che potranno essere presentate figurano:

Pitta Catanzarese DE.CO. in tutte le sue versioni;

in tutte le sue versioni; Morzello ;

; Pitta con morzello ;

; Pitta con salumi e formaggi ;

; Pitta con prodotti tipici del territorio ;

; piatti a base di stocco ;

; ricette della tradizione contadina e marinara ;

; dolci tipici locali ;

; reinterpretazioni moderne ispirate alla cucina tradizionale catanzarese.

Chi può partecipare all'avviso pubblico

Possono aderire tutti gli esercizi pubblici situati lungo Corso Mazzini, Via Jannoni, nei vicoli collegati al corso principale e nelle aree limitrofe.

Gli esercenti interessati dovranno trasmettere una manifestazione di interesse tramite PEC entro il 12 luglio 2026, indicando:

denominazione dell'attività;

indirizzo del locale;

proposta gastronomica che sarà presentata;

nominativo del referente;

recapito telefonico e indirizzo PEC.

Le attività selezionate saranno inserite nel programma ufficiale della manifestazione, ottenendo così una significativa visibilità durante uno degli eventi più partecipati dell'estate catanzarese.

Esenzione dal Canone Unico Patrimoniale (CUP) per gli aderenti

Uno degli aspetti più interessanti dell'iniziativa riguarda il beneficio previsto per gli esercenti partecipanti. Il Comune di Catanzaro ha infatti disposto l'esenzione dal Canone Unico Patrimoniale (CUP) per l'occupazione degli spazi immediatamente prospicienti le attività commerciali, limitatamente alle giornate del 15 e 16 luglio 2026 e per gli operatori che aderiranno ufficialmente al percorso enogastronomico.

Musica e intrattenimento: serve la SCIA

Gli esercenti che intendano organizzare DJ set, musica dal vivo o altre forme di spettacolo dovranno presentare preventivamente la relativa SCIA al SUAP, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico spettacolo.

La SCIA predisposta dagli organizzatori riguarderà esclusivamente gli eventi promossi direttamente dal Comune di Catanzaro e non le iniziative autonome dei singoli locali, che resteranno responsabili delle necessarie autorizzazioni.

Le prescrizioni di sicurezza

Per garantire lo svolgimento dell'evento in piena sicurezza, il Comune di Catanzaro ha stabilito che durante la manifestazione non sarà consentito utilizzare fornelli alimentati a gas né apparecchiature con fiamme libere.

L'avviso pubblico ha esclusivamente lo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse e non comporterà la formazione di graduatorie o ulteriori procedure selettive.

Un'occasione per valorizzare il centro storico e le eccellenze enogastronomiche

Il percorso "La Pitta in tutte le sue declinazioni e piatti della tradizione" rappresenta un'importante occasione per promuovere le eccellenze enogastronomiche di Catanzaro, sostenere le attività economiche del centro storico e offrire ai visitatori un'esperienza autentica tra cultura, tradizione e sapori identitari.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma dei festeggiamenti di San Vitaliano, contribuendo a rafforzare il legame tra il patrimonio storico della città e le sue tradizioni culinarie, con la Pitta Catanzarese come simbolo della gastronomia locale.

Per consentire l'organizzazione dell'evento dovrà essere trasmessa apposita comunicazione all'indirizzo [email protected] , entro e non oltre il 12.07.2026

Clicca sui link seguenti per scaricare l'Avviso di partecipazione e il provvedimento di approvazione.

Avviso pubblico per la partecipazione al percorso enogastronomico identitario “La Pitta in tutte le sue declinazioni e piatti della tradizione”nell’ambito dei festeggiamenti di San Vitaliano – 15 e 16 luglio 2026 – Centro storico

Approvazione Avviso pubblico rivolto agli esercizi pubblici per la partecipazione al percorso enogastronomico identitario “La Pitta in tutte le sue declinazioni e piatti della tradizione”, nell’ambito dei festeggiamenti di San Vitaliano – 15 e 16 luglio 2026