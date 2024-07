Quando l’Arte racconta la comunità: accade a Taranto

Tutto pronto per l’evento del 13 luglio al Bac: così i cittadini diventano protagonisti.

Un ricordo, un’emozione, il quotidiano che diventa opera d’arte. Così i cittadini raccontano Taranto e diventano il cuore pulsante del progetto di arte partecipativa “Oltre la mappa”. Tutto pronto per l’evento del 13 luglio (ore 18:30 al Bac, il nuovo Parco delle Arti e della Musica) quando si darà vita ad una narrazione collettiva che parte dal basso e che avrà il coordinamento dell’artista Mimmo Martorelli.

L’iniziativa è promossa da lpacs – Institutional & Public Coaching Services - in collaborazione con il Comune di Taranto e la Asl Taranto, e rientra nel progetto della Casa delle Tecnologie Emergenti Calliope.

Nel corso dell’incontro, aperto al pubblico, ognuno potrà intervenire per raccontare la “sua” strada attraverso dei brevi video-selfie. In queste clip, sarà possibile dare sfogo al proprio vissuto o al proprio pensiero, in relazione ai luoghi – che siano una strada o un quartiere- ai quali si sente maggiormente legato. Lì dove, effettivamente, avverte di essere in simbiosi con ciò che lo circonda.

«Il progetto – spiega l’assessore alla cultura del comune di Taranto, Angelica Lussoso- ha come tema fondamentale quello del One Health che ha come obiettivo il vivere in armonia con l’ecosistema. Un pilastro fondante dell’attività dell’amministrazione che, dal suo insediamento, porta avanti la visione di Ecosistema Taranto. Ora, con questa iniziativa di arte partecipativa, stiamo registrando una grande curiosità da parte dei cittadini».

A maggio scorso è partito il progetto “Oltre la mappa” di arte partecipativa con una call rivolta ai cittadini che ha raccolto circa 80 candidature, dalle quali sono stati selezionati i 6 “City competent” (cittadini competenti) che hanno partecipato alla prima fase del progetto: la costruzione di un’opera d’arte con l’uso della narrazione sul racconto della strada, del dialogo e del confronto sul tema riguardante la salute del cittadino e del territorio di Taranto, con un approfondimento sull’approccio One Health. I 6 city competent sono stati selezionati per il loro vissuto e per le esperienze sul territorio, che li rende dei riferimenti per la comunità.

Prossimo step sabato 13 luglio con una call aperta a tutti i cittadini di Taranto. È la fase dei videoselfie in cui l’artista chiede ai partecipanti di raccontare, in un breve video, la propria strada. Tutto questo, in vista poi dell’evento conclusivo di settembre. I volti dei city competent faranno parte dell’installazione finale e saranno un tutt’uno con il territorio.

“Oltre la mappa” è un progetto di arte partecipativa finalizzato ad accompagnare la Cte Calliope nella divulgazione di contenuti scientifici e di ricerca, attraverso una loro semplificazione. «Sottolineiamo le diversità sul territorio – spiega l’artista Mimmo Martorelli - e le integriamo guardando al valore della salute umana, ambientale e animale. La prima fase ha previsto un dialogo sul valore del One Health come obiettivo di sistema e bene comune. Poi abbiamo individuato i City competent che diventano il simbolo del progetto. E ora guardiamo alla strada come elemento che interconnette e aiuta a connettersi con il sociale, con il territorio tutto».