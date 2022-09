Quattro incontri con gli studenti sul fenomeno della violenza sulle donne

In concomitanza della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” l’associazione “ A regole d’Arte, in collaborazione con il network laC e con la partecipazione del Liceo Classico “ Fiorentino” ad indirizzo Coreutico di Lamezia Terme e l’Istituto di Istruzione Superiore Majorana di Girifalco, ha organizzato quattro incontri con lo scopo di educare i giovani contro la violenza sulle donne. I seminari hanno usufruito del patrocinio del Comune di Lamezia Terme e della collaborazione dell’assessore alla Cultura Giorgia Gargano.

La trattazione delle tematiche sul dramma del femminicidio si è svolta con la modalità della didattica a distanza ed è stata affrontata, nell’ambito dei seminari “ Il Dramma della gelosia”, dalla giornalista de laC Tv Tiziana Bagnato da un punto di vista giornalistico e da Anna Fazzari, psicologa e psicoterapeuta, nonché presidente del Cles e membro del Centro Antiviolenza Demetra, dal punto di vista psicologico intrinseco al fenomeno.

All’attenzione degli studenti i campanelli d’allarme che precedono la violenza, il linguaggio, i ripetuti preoccupanti comportamenti, le motivazioni che frenano la denuncia, il ruolo determinante della scuola e degli insegnanti nel contrasto del fenomeno tramite efficaci interventi.

Le relatrici hanno narrato il fenomeno della violenza sulle donne tralasciando la retorica e calandosi nella realtà e precisamente nella cronaca che ha interessato donne come Adele Bruno, Maria Rosaria Sessa, Antonella Lettieri raccontate dalle testimonianza di chi le conosceva.

« Vite apparentemente banali finite improvvisamente nel sangue» ha precisato Tiziana Bagnato che con delicatezza ha evocato le storie di queste donne uccise da chi diceva di amarle. Anna Fazio ha invece ricostruito il “ dietro le quinte”, le dinamiche, gli stereotipi unitamente ai ruoli e ai pregiudizi che stanno dietro i drammi dell’amore.

Le relatrici hanno dibattuto anche la violenza che si perpetra sugli uomini nelle forme di bullismo, omofobia, transfobia e l’atroce mezzo dell’acido di cui ci si serve per sfigurare e profanare la dignità fisica delle vittime. Gli studenti hanno partecipato attivamente agli incontri dimostrando profondo interesse per l’argomento proposto porgendo anche delle domande alle relatrici.

In particolare la terza classe del Liceo Coreutico del Liceo Campanella, guidata dal docente di danza contemporanea Roberto Tripodi, ha dato all’iniziativa un prezioso contributo realizzando una coreografia piena di pathos sulle note del musical dell’Otello di Shakespeare. A breve la coreografia sarà portata in tour dalla compagnia teatrale “ A regola d’Arte”, guidata da Tiziana De Matteo.

Lina Latelli Nucifero

Foto: Fazzari e Bagnato