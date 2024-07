Raid vandalico a Catanzaro: inagibili due sportelli postamat

Danni gravi ai display elettronici nel centro di Corso Mazzini, indagini in corso per identificare i responsabili.

CATANZARO - Un atto di vandalismo ha messo fuori uso due sportelli automatici Postamat nella notte a Catanzaro, causando notevoli disagi alla clientela locale. I dispositivi danneggiati si trovano all'ingresso del Palazzo della filiale di Poste Italiane, situato nel cuore del centralissimo corso Mazzini.

Secondo le prime ricostruzioni, uno o più individui non ancora identificati hanno preso di mira i monitor digitali dei due sportelli, utilizzando pietre o sanpietrini. Questo attacco mirato ha reso impossibile l'uso dei terminali per prelievi e pagamenti, essenziali per le operazioni quotidiane di numerosi correntisti.

Gli utenti del servizio, molti dei quali si sono accorti dell'accaduto già prima dell'apertura degli uffici, hanno dovuto fare i conti con l'interruzione del servizio. Il danno ai display elettronici ha impedito l'esecuzione di transazioni finanziarie che erano previste per la prima mattinata, complicando la routine di molti.

Le autorità sono state prontamente informate del grave episodio di vandalismo e hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Al momento, sono in corso accertamenti dettagliati che si spera possano portare all'identificazione e alla cattura degli autori del raid vandalico.

Questo episodio solleva nuovamente questioni sulla sicurezza delle infrastrutture bancarie in zone centrali della città, spingendo a riflessioni sulla necessità di aumentare le misure di protezione per prevenire futuri atti di vandalismo.