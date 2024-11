Reggiana-Catanzaro 2-2: Cuore e grinta giallorossa, Iemmello raggiunge il pareggio!

Reggio Emilia è stata una partita da ricordare per i nostri giallorossi, che al “Mapei Stadium” hanno mostrato carattere e determinazione, strappando un prezioso pareggio contro una tenace Reggiana. Nonostante le difficoltà iniziali, il Catanzaro ha dato una grande prova di forza, dimostrando ancora una volta il suo spirito indomabile.

Un match in salita, ma con un epilogo di riscatto.

La Reggiana, aggressiva fin dai primi minuti, è riuscita a trovare due gol nel primo tempo con Portanova e Gondo, approfittando di episodi sfortunati per le Aquile. Ma il Catanzaro, anziché arrendersi, ha risposto subito con grinta: prima sfiorando il vantaggio con un gol annullato a Pontisso, e poi accorciando le distanze grazie a una magistrale rete di Pompetti al 40’.

Secondo tempo: Iemmello eroe giallorosso.

Nella ripresa, il Catanzaro è sceso in campo con rinnovata determinazione e, spinto dai cori dei suoi 1.678 tifosi presenti, ha iniziato a dominare il gioco. La squadra ha più volte sfiorato il pareggio, colpendo due legni e impegnando seriamente la difesa avversaria. Al 75’, finalmente, il momento tanto atteso: Capitan Iemmello, con un gesto tecnico da campione, ha siglato il gol del 2-2, il suo 100° gol in carriera, riportando le Aquile in parità e accendendo l’entusiasmo dei tifosi giallorossi.

Un pareggio che vale oro.

Questo 2-2 conferma la grande qualità e l’instancabile carattere del Catanzaro. Nonostante le assenze e un doppio svantaggio iniziale, la squadra di Caserta ha risposto con cuore e coraggio, dimostrando una volta di più di essere capace di qualsiasi impresa. Con un punto prezioso, le Aquile tornano a casa con la consapevolezza di essere pronte a lottare fino alla fine.

TABELLINO

Reggiana – Catanzaro 2-2 (2-1 fine primo tempo)

Reggiana (3-5-2): Bardi; Rozzio (24’ st Fontanarosa), Meroni, Lucchesi; (Vergara 34’ st Pettinari), Ignacchiti, Reinhart (13’ st Stulac), Sersanti, Portanova, Marras (24’ st Fiamozzi)s, Gondo (13’ st Girma)

A disposizione: Motta, Libutti, Maggio, Urso, Cavallini, Kabashi, Nahounou

All. Viali

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon (10’ st Brignola), Koutsoupias (41’ st Coulibaly) , Pompetti, Pontisso, (25’ st Buso) D’Alessandro (25’ st Seck); Iemmello, Biasci (40’ st Pittarello)

A disposizione: Dini, Turicchia, Pagano, Ceresoli, Breit, Volpe, Coulibaly, Cassandro, Pittarello

All. Caserta

Arbitro: Prontera

Assistenti: Cipriani – Trasciatti

IV: Canci

Var: Volpi

AVar: Nasca

Calci d’angolo: 1 Reggiana, 5 Catanzaro

Recuperi: 1’ pt, 6’ st

Ammonizioni: 5’ st Compagnon (C), 12’ st Gondo (R), 42’ st Bonini (C)

Marcatori: 25’ pt Portanova (R), 32’ pt Gondo (R), 40’ pt Pompetti (C), 30’ st Iemmello (C)