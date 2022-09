Regionali 2020 Calabria: il dibattito elettorale del 10 gennaio

CATANZARO, 10 GEN - "La cultura è uno dei punti chiave del mio programma elettorale, ed è un settore a cui tengo particolarmente, così come dimostrato anche negli anni di amministrazione nel Comune di San Roberto, e ritengo non debba essere sottovalutata, in quanto può portare a grossi benefici anche dal punto di vista economico". E' quanto sostiene Roberto Vizzari, candidato Udc alle elezioni regionali nella circoscrizione Sud.



"In questo senso attenzione alla cultura - prosegue Vizzari - significa agire con efficienza ed efficacia nel mettere in rete saperi e risorse, dove è necessario conoscere per valorizzare. L'ultimo censimento museale della Regione Calabria risale a poco meno di dieci anni fa, e registrava nell'area metropolitana di Reggio ben cinquantacinque musei, di cui la metà di proprietà e gestione comunale. Spesso si tratta di piccoli comuni in cui un volontariato sempre più logorato è chiamato per amore della propria terra e della cultura a sostituirsi ad istituzioni disattente".



"La mia proposta, in tal senso - sostiene ancora il candidato - è quella di avviare una serie di reti museali, con scelte di biglietti unici e cumulativi in grado di connettere realtà piccole quanto variegate. Come? Portando in Consiglio la realizzazione di una consapevole e capace cabina di regia regionale, in grado di bilanciare gli interventi grazie ad una visione più amplia e d'insieme". *** "Fin dall'inizio della sua attività politica, Pasqualina Straface porta nel cuore le istanze dei pescatori della marineria di Schiavonea e di tutti i cittadini residenti in questo importante e popoloso borgo ricco di storia, arte, cultura e tradizioni. Istanze alle quali Pasqualina Straface intende dare adeguata voce e tradurre in tangibili risposte nelle preposte sedi, ad iniziare dalla massima istituzione calabrese: il Consiglio regionale". Lo riferisce un comunicato della candidata alle elezioni regionali della lista Santelli presidente, Pasqualina Straface.



"Per tale motivo - si aggiunge - Pasqualina Straface, già sindaco di Corigliano, ha fortemente voluto indire un pubblico comizio proprio in uno dei luoghi-simbolo di Schiavonea. Sarà questa l'occasione per incontrare i residenti del borgo marinaro e delle annesse frazioni, gli operatori del comparto ittico, tutta la popolazione, per illustrare i programmi e gli obiettivi che Pasqualina Straface intende promuovere per tutelare e valorizzare questa importante area del territorio regionale". *** "L'adattamento al cambiamento climatico e gli investimenti nel settore agricolo saranno la chiave per il futuro delle città e delle aree rurali calabresi.



Per questo Felice D'Alessandro, candidato al consiglio regionale con la lista 'Io Resto in Calabria con Pippo Callipo Presidente', accoglie con interesse le proposte dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali della Calabria sui temi dell'agricoltura, della forestazione e del cambiamento climatico". Lo riferisce un comunicato. "Accolgo con convinzione la proposta - afferma D'Alessandro - di avviare un confronto aperto, positivo e propositivo su questi temi. Come ha sottolineato in questi giorni anche il presidente Callipo, la prossima Giunta regionale dovrà coinvolgere le migliori competenze presenti nel nostro territorio per avere finalmente una visione strategica sia dei singoli comparti che di tutto il sistema Calabria. Ritengo, da questo punto di vista, sia fondamentale avviare un percorso virtuoso di confronto con tutte le organizzazioni di settore. C'è poi una questione di rilevanza locale e mondiale, ovvero quella del cambiamento climatico.



La Calabria può e deve essere all'avanguardia su questo tema, sfruttando anche in questo caso le conoscenze dei propri professionisti ed attuando una serie di azioni tempestive di contrasto ad un fenomeno che rischia di compromettere l'esistenza stessa dei nostri territori e della biodiversità che racchiudono". "Da sindaco di un comune come Rovito, che si trova in un'area, la Presila, a forte rischio idrogeologico - sostiene ancora D'Alessandro - sono particolarmente sensibile ai problemi ambientali.



Ogni anno tante, troppe comunità calabresi vengono devastate da alluvioni, frane e incendi. È necessario, allora, intervenire aggiornando, ad esempio, la normativa forestale regionale, gestendo in maniera sostenibile i nostri boschi e aumentando le aree verdi nelle città. Solo così potremo valorizzare davvero il patrimonio boschivo calabrese ed evitare che il nostro territorio, urbano e rurale, venga costantemente deturpato. La classe politica calabrese ha davanti a sé una sfida imponente e stimolante: proteggere le tantissime varietà animali e vegetali presenti in zone come il Parco Nazionale della Sila e del Pollino, creando così un inestimabile valore economico e sociale per i territori coinvolti. Non possiamo più permetterci di non avere una visione di sviluppo per le nostre aree rurali e per quelle marine".



"Certo la parodia autoironica e cialtronesca del nipote di 'Cetto', profilo di candidato della Lega in Calabria con sigaro in vasca da bagno, fa sorridere se non piangere del tutto, per certi aspetti. Ma purtroppo questo è davvero niente rispetto a quello che risulta esserci in giro in queste ore, naturalmente sotto l'egida del Carroccio di Salvini in Calabria che sta facendo accomodare di tutto a bordo.



Ma proprio di tutto". Così, in una nota, Carlo Guccione, candidato nella lista Pd per il consiglio regionale. "'Sentinelle' molto attente sul territorio - continua Guccione - ci segnalano episodi inquietanti e di vera e propria democrazia 'ostaggio' in queste ore, naturalmente sempre a proposito della Lega di Salvini. Ai volti cialtroneschi di facile parodia si aggiungono dei profili che già da tempo abbiamo in qualche modo 'attenzionato', segnalando ai cittadini quanto sia pericoloso per la Calabria il voto del 26.



Ci sono nomi di candidati nella Lega in Calabria che definire borderline è dire poco e siamo convinti che prima o poi tutto verrà fuori. Speriamo solo non sia troppo tardi per la Calabria e per i calabresi". "Ci riferiamo - prosegue Guccione - a profili culturali e identitari spericolati, decisamente sprezzanti delle regole del gioco, perfettamente in linea con lo spirito del Carroccio nazionale che fa dell'egoismo e della visione miope e utilitaristica l'unica missione della politica. Senza contare le opere di vera e propria 'mercanzia' del consenso, tipica della visione elettorale delle clientele di ultima generazione".



***"Bagno di folla per Gino Murgi, candidato al consiglio regionale nella circoscrizione 'Calabria-centro' con i 'Democratici progressisti' a sostegno del candidato alla presidenza Pippo Callipo". Lo riferisce un comunicato del candidato. "Murgi ha scelto - è detto nel comunicato - di partire proprio laddove, per ben due mandati, ha svolto il difficile compito di sindaco e dove, evidentemente, ha lasciato un buon ricordo visto il calore dell'accoglienza riservatagli. Oltre ad amministratori, rappresentanti delle associazioni, imprenditori, professionisti, infatti, sono stati tanti gli amici e i cittadini che hanno scelto di partecipare all'evento".



"Ho scelto di candidarmi - ha sostenuto Murgi - perché sono convinto che la politica sia lo strumento più nobile per poter servire la nostra terra e, attraverso questo servizio, aiutarla a crescere. Non si può dare spazio alla rassegnazione, ma bisogna che tutti facciamo la nostra parte perché è dallo sforzo di tutti che può nascere quella Calabria migliore, alla quale tutti auspichiamo. Siamo gente semplice e schietta non certo espressione dell'elite politica, ma ricchi di passione e animati da principi e valori autentici. Sosterremo il candidato presidente Pippo Callipo perché è espressione della Calabria che resta, che combatte e che affronta le problematiche del vivere in Calabria credendo ed amando la terra in cui vive".



*** "Il candidato alle regionali con la lista Udc per la Circoscrizione Sud Riccardo Occhipinti - è detto in un comunicato - non ha dubbi e lancia il suo appello all'Amministrazione comunale alla vigilia della manifestazione di protesta che si svolgerà a piazza Italia sulla questione rifiuti a Reggio". "Fanno bene i cittadini a protestare e l'Udc sarà al loro fianco - spiega Occhipinti - e la situazione in Città è diventata insostenibile. Tra i problemi legati al funzionamento delle discariche, quelli interni ad Avr e le gravissime inefficienze organizzative dell'Amministrazione comunale, il sistema di raccolta è nuovamente giunto al collasso.



Le strade non sono mai state così sporche sia al centro che nelle periferie e non è più credibile chi se la prende con i cittadini. I mastelli sono stracolmi e i rifiuti invadono marciapiedi e strade trasformando Reggio in una discarica a cielo aperto, perché la raccolta non riesce ad essere effettuate nei giorni e nelle ore previste"."Occorre ammettere, a questo punto - sostiene ancora il candidato - di avere sbagliato e fare un passo indietro. Il sistema della raccolta porta a porta non ha funzionato e non funziona e bisogna cambiarlo. Esistono sistemi alternativi che funzionano benissimo in altre città italiane e che possono essere sperimentati".



***È stata presentata ufficialmente la candidata crotonese della Casa delle libertà Vanessa Taverna. L'incontro, promosso da Claudio Parente, coordinatore della lista e capogruppo uscente di Forza Italia alla Regione - è detto in un comunicato - si è svolto nella sede regionale del partito a Catanzaro, alla presenza della candidata a governatore della Regione sostenuta dalla coalizione di centrodestra che sostiene il candidato presidente Jole Santelli".



"Con noi non ci sono transfughi - è stato detto - ma persone che per strada hanno abbandonato un'esperienza in cui avevano creduto e in cui non credevano più"."Un gruppo di candidati - ha detto Parente - che rappresentano un mix di esperienza e professionalità per fare una lista ancora più forte e competitiva".