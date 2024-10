Riqualificazione Stadio Ceravolo: Catanzaro avvia lo studio di Pre-Fattibilità con Sportium

CATANZARO - Il celebre Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro è al centro di un nuovo progetto di riqualificazione che mira a trasformarlo in una struttura moderna, funzionale e sostenibile.

La società Sportium, parte del gruppo Progetto CMR International, ha avviato uno studio di pre-fattibilità, che esplorerà come rinnovare l’impianto sportivo mantenendone l’identità e migliorando l’area circostante. L’obiettivo è creare un ambiente che rispetti gli standard più avanzati, puntando su tecnologia, efficienza energetica e inclusività.

Una rigenerazione urbana per il quartiere

Il progetto di Sportium non si limita al solo stadio: la riqualificazione intende valorizzare l’intero quartiere. L’area circostante già ospita altre strutture sportive come la palestra del CONI, il palazzetto dello sport, la piscina e i campi da tennis. La visione è quella di un grande polo sportivo integrato, connesso anche al Parco della Biodiversità Mediterranea grazie a percorsi ciclopedonali. L'intervento non solo amplificherà le infrastrutture, ma contribuirà a migliorare la mobilità e l'accessibilità, integrando armoniosamente vecchie e nuove strutture.

Il Contributo di Sportium: competenza e Innovazione

Sportium, con un’esperienza consolidata nella progettazione di impianti sportivi all’avanguardia, punta a realizzare una struttura iconica per la città. Christian Recalcati, managing director di Sportium, ha dichiarato: *«Contribuire alla riqualificazione di uno stadio come il Ceravolo ci riempie di orgoglio. Vogliamo creare uno spazio che sia un punto di riferimento per Catanzaro, un luogo di aggregazione sociale che rispecchi i più moderni standard di eccellenza».

Leader nella progettazione sportiva

Sportium si è affermata come un attore chiave nella progettazione di strutture sportive moderne e sostenibili. Oltre agli stadi, l'azienda sviluppa centri polifunzionali e arene, combinando tecnologia e qualità degli spazi. L’azienda ha realizzato progetti innovativi in tutta Italia, creando impianti sportivi capaci di rispondere alle esigenze di funzionalità, sostenibilità ed efficienza.

Il futuro sostenibile del Ceravolo

Lo studio di pre-fattibilità darà forma a uno stadio pensato per il futuro, capace di ospitare eventi di rilievo e di integrarsi nel contesto urbano. La progettazione prevede l’accessibilità per spettatori con disabilità, spazi multifunzionali per eventi sportivi e culturali, e un forte orientamento alla sostenibilità. Il nuovo Ceravolo sarà in linea con i modelli europei più avanzati, rappresentando un esempio di integrazione tra sport e comunità.

Progetto CMR International: innovazione e qualità

Alla guida di Sportium c’è il Gruppo Progetto CMR International, una realtà che dal 1994 opera in vari settori dell’architettura e dell’ingegneria. Con un fatturato consolidato di 45 milioni di euro, Progetto CMR comprende società specializzate come Progetto Design & Build, Bimfactory, Agevola 360 e EnergySave, fornendo soluzioni multidisciplinari per progetti complessi come la riqualificazione dello Stadio Ceravolo.