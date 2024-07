Rissa sfiorata in Senato durante il voto sugli emendamenti al premierato (Video)

ROMA, 29 MAGGIO 2024 – Tensione altissima oggi in Senato durante la votazione degli emendamenti al premierato. La seduta, già carica di aspettative e polemiche, ha rischiato di degenerare in una vera e propria rissa, evidenziando ancora una volta le profonde divisioni politiche che attraversano il Paese.

L'episodio che ha infiammato gli animi è avvenuto durante l'intervento del senatore pentastellato Ettore Licheri. Dal suo banco, Licheri ha più volte indirizzato i suoi commenti verso la premier Giorgia Meloni, utilizzando l'espressione "voi siete Giorgia", una frase che ha scatenato una reazione furiosa tra i banchi della maggioranza.

Tra i protagonisti dello scontro, il senatore Roberto Menia (Fratelli d'Italia) che, come mostrano alcuni video circolati sui social media, ha cercato un confronto fisico con il pentastellato Marco Croatti. La situazione è rapidamente degenerata, coinvolgendo diversi parlamentari in un parapiglia che ha richiesto l'intervento del questore Antonio De Poli.

De Poli, con l'aiuto di altri senatori e dei commessi d'Aula, è riuscito a separare i contendenti, evitando che la situazione precipitasse ulteriormente. Tuttavia, il clima rimane teso, con insulti e accuse che volano tra i diversi schieramenti politici.

"L'aula del Senato dovrebbe essere un luogo di confronto civile e democratico, non un ring di boxe," ha commentato a caldo un senatore dell'opposizione, sottolineando la necessità di mantenere un comportamento decoroso anche nei momenti di maggiore tensione.

L'incidente odierno non è il primo del genere a verificarsi in questa legislatura, segno di un clima politico sempre più polarizzato e di una crescente difficoltà nel gestire il dissenso in modo costruttivo. Con l'avvicinarsi delle prossime scadenze parlamentari e l'incremento delle pressioni su temi cruciali per il Paese, episodi come questo rischiano di diventare sempre più frequenti.

Nel frattempo, il lavoro del Senato prosegue, seppur con molte difficoltà, nella speranza che i prossimi dibattiti possano svolgersi in un clima più sereno e rispettoso. La politica italiana è chiamata a dare un esempio di maturità e responsabilità, soprattutto in un momento storico così delicato.