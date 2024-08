Roccella Summer Festival, entusiasmo alle stelle per il concerto di Umberto Tozzi

Una platea entusiasta e partecipe certifica il successo del concerto del cantautore a Roccella.





ROCCELLA IONICA -Serata caldissima e non solo dal punto di vista climatico al Teatro al Castello di Roccella Jonica per il “Roccella Summer festival” con tanto pubblico che ha gremito ogni ordine di posto.

In un crescendo di emozioni per un artista che da oltre 45 anni ha fatto cantare e vibrare le corde del cuore a milioni e milioni di amanti. Tozzi con le sue 80 mln di copie è da annoverare come uno degli artisti che ha venduto piú dischi.

Per l’ultimo tour 2024-2025 prima di abbandonare le scene, come da lui stesso annunciato qualche tempo fa in conseguenza di una grave malattia dalla quale fortunatamente è venuto fuori, ha proposto il meglio del suo vasto repertorio.

Canzoni senza tempo che hanno fatto storia accompagnando la crescita di intere generazioni. Un tuffo nel passato per una carriera che (forse) ha scritto la parola fine.

Brani che non hanno fatto mancare il contributo del pubblico attento e partecipe che ha accompagnato buona parte dei brani proposti dell’artista torinese sul palco di Roccella.

Le due ore di concerto non potevano essere inaugurate dal brano “Notte rosa” da cui il nome del tour “l'ultima notte rosa tour”.

A seguire la famosissima TI amo conosciuta in tutto il mondo e poi Gli altri siamo noi Innamorati, É lei, Eva giusto per citarne qualcuna. Non poteva mancare la canzone Si può dare di più scritta con Ruggeri e Morandi con la quale hanno vinto a Sanremo oppure Gente di mare scritta a 4 mani con Raf.

Oltre venti sono stati i brani proposti, tutti emozionanti e coinvolgenti che hanno reso Tozzi uno dei maggiori interpreti della musica leggera romantica.

Tra i vari brani il cantautore ha proposto anche due inediti. Tozzi ha ammesso che da almeno 7 anni non scriveva piú.

Si tratta di Vento d’aprile dedicata ad una bambina deceduta che ha come tema il trapianto del midollo osseo. Canzone cui il cantautore tiene in modo particolare.

L'altro inedito é stato Torna a sognare.

L’artista per il tour che lo porterá in giro per l'Italia anche per il prossimo anno é stato accompagnato dalla Ensemble sinphony orchestra.

Il concerto non poteva chiudersi in bellezza se non con il brano Gloria, la sua canzone piú conosciuta al mondo e tradotta in diverse lingue.





Maurizio Martino