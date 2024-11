Sa.Spo. Rugby in carrozzina: a Codroipo per la Coppa Italia

Il ritorno del rugby in carrozzina made in Sa.Spo. è in grande stile.

Avviene in occasione di un appuntamento importante come la Coppa Italia che vedrà la formazione paralimpica cagliaritana impegnata a Codroipo, in Friuli Venezia Giulia, con altre cinque avversarie.

L’esordio del team allenato da Nicola Marcello è previsto per sabato 16 novembre 2024 quando nel Palazzetto dello Sport, alle 11:00, affronterà la Polisportiva Milanese e alle 17,30 i Mastini Cangrande Verona.

L’indomani la giornata sarà dedicata alle eventuali finali.

L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana sport paralimpici e sperimentali (FISPES) e mira a potenziare l’immagine di una disciplina molto faticosa ma appassionante non solo agli occhi dei giocatori stessi ma anche di chi ha avuto il piacere di seguire le evoluzioni tecnico tattiche degli interpreti, ormai divenuti dei giocatori modello.

Non a caso la Nazionale Italiana ha fatto grandi progressi in questi ultimi anni e la testimonianza è data dal terzo posto ottenuto ai Campionati Europei WWR di Rugby in carrozzina - Divisione B presso il Pajulahti Olympic and Paralympic Training Center di Pajulahti, in Finlandia lo scorso mese di ottobre.

La manifestazione internazionale, organizzata dalla World Wheelchair Rugby (WWR), ha visto la partecipazione di 8 nazionali europee.

E assieme allo staff azzurro c’erano anche il dirigente saspino Claudio Secci e lo stesso coach Marcello, invitati appositamente per poter approfondire le conoscenze sulla materia per poi trasmetterle al meglio ai propri atleti.

Infatti i saspini ultimamente si stanno allenando con maggiore consapevolezza dei propri mezzi.

Nella lista dei convocati manca Mike Tebaldi, impegnato in uno stage universitario in Norvegia.

Ma c’è una new entry, Filippo Di Fiore, con trascorsi in Nazionale che volentieri ha aderito al progetto della squadra.

I suoi nuovi compagni sono David Kete, Simone Melis, Giovanni Ambus, Salomon Menana Abaga Ocomo e capitan Stefano Perra.

Della spedizione verso il fiume Tagliamento fanno parte anche Nicola Marcello, il preparatore atletico Sandro Floris, il dirigente accompagnatore Claudio Secci, il meccanico Roberto Perra, e gli accompagnatori Giorgio Loi e Luciano Porcu.

NICOLA MARCELLO: “VOGLIAMO MIGLIORARCI CONTINUAMENTE, LE BASI CI SONO”

Hanno lavorato ininterrottamente per tutta l’estate, nonostante il caldo.

Però coach Nicola Marcello li ha voluti risparmiare nel mese di agosto.

Ne sarà valsa la pena?

“Stiamo bene e in buona forma” – risponde l’allenatore cagliaritano – “perché abbiamo lavorato su una superficie gommata, pesante e rallentante, che ci ha permesso di sviluppare un buon fondo atletico.

Unendo la parte aerobica a quella di potenziamento ci siamo ritrovati, al rientro sul parquet, più rapidi e più performanti.

Insomma, la squadra cresce

Direi di sì, sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista personale degli atleti, che migliorano la loro autonomia e la loro resistenza agli sforzi.

Cosa vi aspettate da questa manifestazione?

Vogliamo portarci a casa una nuova esperienza di gioco.

Isolani ed isolati come siamo, la nostra più grande carenza diventa la mancanza di confronto, l'apprendimento sul campo contro avversari diversi dai nostri compagni di squadra, e questo è un grande problema, non risolvibile se non al costo di risorse economiche che non possiamo permetterci.

Ogni occasione per giocare, per competere è per noi fonte di esperienza ed è irrinunciabile.

Con l’innesto di Filippo Di Fiore come cambia il volto della squadra?

Sicuramente giocheremo al meglio delle nostre possibilità sia con Milano, sia con Verona (la quarta e la seconda forza del campionato 2024), sicuri di dare tutto quanto abbiamo dentro per fare la migliore delle prestazioni personali e di squadra possibile (chiedo solo questo ai miei ragazzi).

Poi vedremo in campo cosa succede, non si sa mai e noi contiamo di esserci sempre, fino alla fine del match.

PROGRAMMA COPPA ITALIA 2024

Palasport – Codroipo (UD)

Venerdì 15 novembre

ore 16.00: A.s.d. Padova Rugby onlus / H81 A.S.D.

ore 18.00: Polisportiva Milanese 1979 SPO/ A.S.D Mastini Cangrandi Verona

Sabato 16 novembre

ore 9.00: A.s.d. Padova Rugby onlus / A.S.D Ares

ore 11.00: Polisportiva Milanese 1979 SPO / A.S.D. Sardegna Sport (Sa.Spo) Cagliari

ore 15.30: H81 A.S.D. / A.S.D Ares

ore 17.30: A.S.D Mastini Cangrandi Verona / A.S.D. Sardegna Sport (Sa.Spo) Cagliari

Domenica 17 novembre

Fase finale

ore 9.00: finale 3/4 posto

ore 11.00 finale 1/2 posto

ore 12.30 cerimonia di chiusura e premiazioni

Live streaming sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/Fispes