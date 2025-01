Salvataggio estremo sul Pollino: escursionista soccorso nella Notte tra neve e gelo

Neve sul Pollino: soccorso un escursionista di Bari nella notte

Il Potentino affronta disagi tra nevicate, soccorsi alpini e viabilità critica

Una nevicata intensa ha avvolto il massiccio del Pollino e gran parte della provincia di Potenza, mettendo a dura prova viabilità e sicurezza.

Tra gli interventi più significativi delle ultime ore, il salvataggio di un giovane escursionista di Bari, caduto mentre percorreva un sentiero a quota 1.800 metri. Il 27enne, sorpreso dalle difficili condizioni meteo, è stato soccorso durante la notte grazie alla mobilitazione di tre squadre del Soccorso Alpino, due provenienti dalla Basilicata e una dalla Calabria.

Un salvataggio estremo nella neve

L’allarme è scattato ieri sera, quando l’escursionista non ha fatto ritorno come previsto. Le squadre di soccorso, sfidando neve e temperature rigide, hanno avviato una marcia faticosa per raggiungerlo.

Poco prima delle 3 di questa mattina, il giovane è stato localizzato e stabilizzato sul posto per proteggerlo da ulteriori rischi dovuti all’ipotermia.

Successivamente, è stato trasportato in barella fino a valle, dove un’ambulanza lo attendeva per ulteriori accertamenti.

Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi, e il soccorso si è concluso intorno alle 5:30.

Disagi in provincia e allerta per la viabilità

Nel capoluogo lucano, Potenza, la coltre nevosa ha raggiunto i 20 centimetri, causando rallentamenti significativi.

Nonostante l’impegno dei mezzi spartineve, molte strade risultano ancora difficilmente praticabili.

Le autorità stanno valutando la chiusura delle scuole per la giornata di domani, mentre resta incerta la disputa della partita di Serie C tra Potenza e Benevento, prevista per questa sera.

Anche altre zone della provincia, come Pescopagano e il Vulture, sono state colpite duramente dalle nevicate. I Vigili del Fuoco stanno lavorando senza sosta per rimuovere alberi caduti sotto il peso della neve e prestare soccorso agli automobilisti rimasti bloccati.

Un territorio resiliente di fronte alle difficoltà

Questa ondata di neve, pur regalando scenari suggestivi, sta mettendo a dura prova il Potentino, che ancora una volta dimostra la sua capacità di reagire alle avversità.

Gli interventi tempestivi e l’impegno delle squadre di soccorso sono un esempio di professionalità e solidarietà, indispensabili per affrontare eventi meteorologici estremi.

Mentre la situazione evolve, resta alta l’attenzione per garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre al minimo i disagi.