Sampdoria ufficiale esonera Andrea Pirlo: Inizia l'era Sottil

GENOVA - Nella terza giornata di campionato, la Sampdoria ha deciso di cambiare rotta a causa di un inizio di stagione deludente.

Il club ligure ha ufficialmente esonerato Andrea Pirlo dal ruolo di allenatore della prima squadra, come annunciato nel comunicato emesso alle 15:50 di oggi.

La decisione è stata presa dopo un solo punto guadagnato in tre partite, lasciando la Sampdoria all'ultimo posto della classifica insieme al Bari.

Nuova guida tecnica per la Sampdoria: Andrea Sottil subentra a Pirlo

Il club ha scelto di affidare la panchina ad Andrea Sottil, ex tecnico dell'Udinese, che ha firmato un contratto biennale con i blucerchiati.

La scelta è ricaduta su di lui dopo una serrata concorrenza con Marco Giampaolo.

Sottil avrà il compito di risollevare le sorti della squadra, che ha mostrato segnali di cedimento nelle prime tre giornate della Serie B, nonostante i buoni risultati della stagione precedente, che avevano portato la squadra ai playoff.

Un inizio stagione sottotono: i motivi dell'esonero di Pirlo

La Sampdoria ha iniziato la stagione con un pareggio contro il Frosinone, seguito da due sconfitte contro Reggiana e Salernitana.

La dirigenza ha ritenuto necessario un cambio di rotta per migliorare non solo i risultati ma anche l'atteggiamento in campo della squadra.

Oltre a Pirlo, sono stati sollevati dal loro incarico anche i membri del suo staff, tra cui Roberto Baronio, Mauro Bertoni, Nicola Pavarini e Raffaele Clemente.

Comunicato ufficiale della Sampdoria

"U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Andrea Pirlo dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra.

Al tecnico e ai componenti del suo staff – Roberto Baronio, Mauro Bertoni, Nicola Pavarini e Raffaele Clemente – vanno i ringraziamenti per l'impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club."

La Sampdoria spera che l'arrivo di Andrea Sottil possa portare una ventata di novità e determinazione, consentendo alla squadra di risalire in classifica e di ritrovare la grinta che aveva contraddistinto la seconda parte della scorsa stagione.

I tifosi blucerchiati attendono con impazienza di vedere i primi cambiamenti sotto la nuova guida tecnica.