San Luca: mistero sulla scomparsa di Antonio Strangio, 42enne ancora irreperibile

SAN LUCA – Continuano senza sosta le ricerche di Antonio Strangio, 42 anni, sposato e padre di famiglia, scomparso ormai da diversi giorni. Il caso sta destando preoccupazione nella comunità locale e impegno costante da parte delle autorità.

Strangio, noto alle forze dell’ordine ma mai coinvolto in fatti di mafia, è sparito improvvisamente e non si hanno sue notizie da almeno quattro giorni. Un elemento inquietante è emerso nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, quando i carabinieri hanno rinvenuto il suo fuoristrada in una zona rurale tra i Comuni di Bovalino e San Luca. Il veicolo è stato trovato completamente distrutto da un incendio, con all’interno i resti carbonizzati di un animale da pascolo, presumibilmente una pecora.

Famiglia e inquirenti nel mistero

I familiari di Strangio hanno dichiarato di non avere alcuna spiegazione per l’accaduto, descrivendo la sua scomparsa come improvvisa e inspiegabile. Le forze dell’ordine, al momento, mantengono il massimo riserbo sull’indagine, coordinata dalla Procura di Locri.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ultime ore prima della sparizione dell’uomo, esplorando ogni possibile pista. Il ritrovamento del veicolo incendiato e degli strani dettagli legati al caso solleva interrogativi che le autorità stanno cercando di chiarire.

Indagini in corso

Le ricerche, condotte dai carabinieri, stanno coinvolgendo un ampio raggio territoriale, supportate da tecnologie avanzate e dalla collaborazione con le comunità locali. Nonostante gli sforzi, al momento non emergono elementi significativi che possano fornire indicazioni sulla sorte di Antonio Strangio.

La vicenda, intrisa di mistero, tiene con il fiato sospeso San Luca e i territori circostanti, in attesa di risposte che possano dare chiarezza a una scomparsa ancora avvolta nell'ombra.

Articolo aggiornato alle ultime notizie disponibili. Per ulteriori sviluppi, continua a seguirci.