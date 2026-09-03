Sanità in Calabria, Azienda Zero assume 32 ostetriche e un medico specialista

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Nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato per rafforzare gli organici delle aziende sanitarie calabresi e dell’Azienda ospedaliero universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro

Nuovi concorsi nella sanità calabrese

Azienda Zero Calabria ha avviato due nuove procedure concorsuali finalizzate all’assunzione complessiva di 33 professionisti sanitari. I posti prevedono un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e rispondono alle esigenze di personale comunicate dalle strutture del Servizio sanitario regionale.

Il bando principale riguarda il reclutamento di 32 ostetriche, mentre la seconda selezione è destinata a un dirigente medico specializzato in Medicina nucleare.

Concorso per 32 ostetriche in Calabria

La procedura più consistente prevede l’assunzione di 32 professionisti dell’area ostetrica, che saranno distribuiti tra quattro aziende sanitarie provinciali sulla base dei rispettivi fabbisogni.

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La ripartizione dei posti è la seguente:

ASP di Reggio Calabria: 12 posti

ASP di Crotone: 8 posti

ASP di Catanzaro: 7 posti

ASP di Cosenza: 5 posti

Il maggior numero di assunzioni è quindi destinato all’ASP di Reggio Calabria, seguita dalle aziende sanitarie di Crotone, Catanzaro e Cosenza.

Perché è stato avviato il reclutamento

L’indizione del nuovo concorso per ostetriche in Calabria nasce dalla necessità di colmare le carenze presenti negli organici e dalla mancanza di graduatorie ancora valide dalle quali attingere per questa specifica figura professionale.

Le nuove assunzioni dovrebbero contribuire a migliorare la copertura dei servizi nei reparti ospedalieri, nei consultori e negli ambulatori delle aziende sanitarie coinvolte. L’obiettivo è garantire maggiore continuità nell’assistenza alle donne durante la gravidanza, il parto e il periodo successivo alla nascita.

Prima del concorso prevista la mobilità volontaria

Prima dell’avvio della procedura concorsuale sarà effettuato il passaggio previsto per la mobilità volontaria esterna. Questa fase permetterà di verificare la disponibilità di professionisti già impiegati presso altre amministrazioni pubbliche e interessati al trasferimento.

Soltanto dopo la conclusione della mobilità sarà possibile definire con precisione i posti che resteranno disponibili per il concorso pubblico.

Un posto per un medico di Medicina nucleare a Catanzaro

Il secondo bando pubblicato da Azienda Zero riguarda l’assunzione di un dirigente medico specializzato in Medicina nucleare.

Il professionista selezionato sarà assegnato all’Azienda ospedaliero universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, contribuendo al potenziamento di un settore altamente specialistico. La Medicina nucleare svolge un ruolo importante nella diagnosi e nel trattamento di diverse patologie attraverso l’impiego controllato di sostanze radioattive e tecnologie avanzate di imaging.

Un intervento per rafforzare il sistema sanitario regionale

I due concorsi rappresentano un nuovo intervento per contrastare la carenza di personale nella sanità calabrese, una criticità che incide sull’organizzazione dei servizi e sui carichi di lavoro degli operatori.

L’inserimento di 32 ostetriche e un medico specialista punta a rendere più stabile l’assistenza nelle strutture interessate. Per conoscere requisiti di partecipazione, scadenze, documenti richiesti e modalità di presentazione delle domande sarà necessario consultare i bandi ufficiali pubblicati da Azienda Zero Calabria. (Immagine illustrativa generata con IA)