Sanità Lombardia, Francesco Anoldo è il nuovo segretario provinciale della UGL Salute Mantova

La UGL Salute Mantova ha il suo nuovo segretario provinciale. È Francesco Anoldo, nato a Reggio Calabria il 13 dicembre 1980, infermiere presso il pronto soccorso dell’Ospedale Carlo Poma della città lombarda. Ha conseguito nel 2005 la Laurea in Infermieristica a Modena, quindi, è tornato nella natia Reggio Calabria dove ha lavorato per 10 anni da precario.

“Proprio in questo periodo nasce il mio impegno sindacale con la UGL. Poi dopo molte battaglie combattute per dare dignità e diritti agli operatori della Calabria per motivi personali ho dovuto lasciare questo ruolo. Ma dentro di me ho sentito sempre forte il richiamo ad essere al fianco dei lavoratori. Per questo, quando dalla segreteria nazionale mi è stato proposto di tornare sulle barricate, non ho esitato un attimo” le prime parole di Anoldo dopo la nomina.

Tante le criticità su cui dovrà confrontarsi sul territorio, ma una è sottolineata in rosso sull’agenda. “La sicurezza dei professionisti della sanità” – prosegue Anoldo – “è un tema centrale, come dimostrano gli ultimi episodi accaduti al Carlo Poma. Il Pronto Soccorso è sottodimensionato, sia strutturalmente che a livello di personale, di fronte ad un’utenza sempre più numerosa che ormai giunge da tutta la provincia. Basti pensare che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno gli accessi sono aumentati di circa 8.000 unità con una media di 150 giornalieri e con punte di 200. Tradotto in tempi d'attesa: anche a 12 ore per i codici minori, così da far crescere la tensione tra i pazienti in attesa di visita. A risentire maggiormente di questo clima di tensione sono gli operatori che ogni giorno affrontano un sovraccarico di prestazioni di circa un 1 paziente ogni 9 minuti. E questa è una delle cause scatenanti della rabbia della gente che spesso li trasforma in bersaglio di violenze fisiche e verbali. La politica deve intervenire con soluzioni concrete per evitare l'implosione e fermare questa escalation di violenza nei confronti dei sanitari che giornalmente con professionalità e dedizione si dedicano all'assistenza dei pazienti”.

Al nuovo segretario provinciale di Mantova si rivolge Gianluca Giuliano, segretario nazionale. “Conosco Francesco Anoldo da tempo e ho avuto modo di apprezzarne tenacia, competenza e dedizione fin dai tempi del suo impegno a Reggio Calabria. Il suo rientro in campo, per difendere gli operatori ed i loro diritti sotto la bandiera della UGL Salute rafforza la nostra presenza in Lombardia dove la nostra Federazione sta acquisendo nuovi spazi e sempre maggiore forza. A lui va l’augurio di buon lavoro da parte di tutta la nostra organizzazione”.