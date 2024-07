Santa Caterina dello Ioni: Il nuovo stadio “Marchese di Francia.” sta per nascere

SANTA CATERINA DELLO IONIO (CZ) - Santa Caterina dello Ionio ha ottenuto un finanziamento di 600.000€ per la riqualificazione e l'ammodernamento dello storico Campo sportivo Marchese Di Francia. Questo progetto ambizioso mira a recuperare una struttura che ha visto crescere molte generazioni di giovani caterisani e a rinnovare la tradizione calcistica locale.

Il nuovo impianto non sarà solo un luogo per lo sport, ma anche un punto di riferimento per la comunità, con l'obiettivo di incentivare la creazione di scuole calcio e altri programmi formativi per i giovani. Questo progetto è solo una parte di una serie di interventi infrastrutturali che l'amministrazione comunale ha realizzato negli ultimi anni, volti a migliorare la qualità della vita dei residenti.

Oltre al campo sportivo, sono stati effettuati numerosi lavori di ristrutturazione del patrimonio storico e religioso, messa in sicurezza della viabilità e la creazione di un nuovo polo sanitario. Questi interventi, insieme ai lavori nella marina e nelle aree rurali, hanno contribuito a creare un sistema infrastrutturale efficiente e diversificato per gli abitanti di Santa Caterina dello Ionio.

L'amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per questo ennesimo obiettivo raggiunto, sottolineando l'importanza di tali investimenti per lo sviluppo e la crescita del paese e per il benessere dei suoi cittadini.