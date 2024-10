Sassuolo e Frosinone: leader per il rapporto spettatori/abitanti in Serie A, B e C

Sassuolo e Frosinone guidano la classifica del rapporto spettatori/abitanti nei campionati italiani di Serie A, B e C

Secondo uno studio condotto da Transfermarkt, che ha analizzato il rapporto tra la media spettatori e gli abitanti delle città in cui hanno sede le squadre calcistiche, emerge un dato interessante: il Sassuolo e il Frosinone, entrambi club di Serie BKT, occupano i primi due posti di questa speciale classifica. Con un impressionante 35,6% per il Sassuolo e il 31,8% per il Frosinone, più di un tifoso su tre, rispettivamente nei comuni emiliano e ciociaro, si reca regolarmente allo stadio per sostenere la propria squadra.

Il Lecce sul podio, la Salernitana nella Top Ten

Al terzo posto troviamo il Lecce, con un 28,2% di abitanti che riempiono regolarmente gli spalti dello stadio Via del Mare. Nonostante sia un club di Serie A, riesce a tenere testa a squadre di categorie inferiori, dimostrando il forte legame tra la città e il calcio.

Nella Top 10 si inseriscono anche il Cittadella e la Salernitana, rispettivamente al sesto e al nono posto con il 19,3% e il 14,3% di spettatori rispetto agli abitanti. La presenza di due squadre di Serie BKT nella parte alta della classifica sottolinea quanto siano radicati il calcio e la passione sportiva nelle piccole città italiane.

L’importanza del legame con il territorio

Questo studio non considera solamente i club di Serie A, ma analizza anche le realtà di Serie B e C, rendendo evidente quanto il calcio sia una componente centrale della vita di molte comunità, piccole e grandi. Tra le squadre che occupano le prime venti posizioni troviamo anche il Cremonese (11° con il 13,2%), Catanzaro (14° con l'11,8%) e Mantova (15° con l'11,7%).

Questa classifica, che prende in esame 100 club professionistici di Serie A, B e C, evidenzia che non è necessario essere un grande club per avere un pubblico fedele e appassionato. Squadre come Cosenza (18°) e Cesena (19°) rappresentano esempi di realtà di provincia che godono di un forte sostegno popolare.

Conclusioni

Il legame tra club calcistici e territorio è un fattore cruciale per il successo delle squadre italiane. Questo studio di Transfermarkt dimostra che le realtà sportive locali, anche nei campionati minori, riescono ad attrarre una parte significativa della popolazione allo stadio, contribuendo a creare un'atmosfera di festa e partecipazione. Una cultura calcistica che si diffonde oltre i confini delle grandi città, mantenendo vivo il calcio a tutti i livelli.

Sassuolo - Mapei Stadium: 35,6%

Frosinone - Stirpe: 31,8%

Lecce - Via del Mare: 28,2%

Empoli - Castellani: 22,6%

Udinese - Bluenery Stadium: 21,9%

Cittadella - Tombolato: 19,3%

Feralpisalò - Garilli: 19,1%

Picerno - Curcio: 16,5%

Salernitana - Arechi: 14,3%

Ascoli - Del Duca: 14,3%

Cremonese - Zini: 13,2%

Avellino - Partenio: 12,3%

Atalanta - Gewiss Stadium: 12,2%

Catanzaro - Ceravolo: 11,8%

Mantova - Martelli: 11,7%

Renate - Città di Meda: 11,0%

Cagliari - Unipol Domus: 11,0%

Cosenza - Marulla: 10,8%

Cesena - Orogel Stadium: 10,0%

Monza - U-Power Stadium: 9,9%