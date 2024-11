Scarpino: Stadio Ceravolo, ultimati lavori caditoie area distinti. Altro tassello in attesa del masterplan sulla riqualificazione dell’impianto

Nota stampa del presidente della Commissione Sport, Francesco Scarpino.

“In vista della prossima partita interna del Catanzaro, in programma contro il Mantova sabato prossimo, sono stati ultimati allo Stadio Ceravolo gli interventi necessari per scongiurare il rischio di nuovi inconvenienti, nell’area prossima ai distinti, legati ad eventuali forti piogge.

Dopo l’episodio successo lo scorso anno, che aveva causato disagi alla tifoseria e richiesto una temporanea sospensione del gioco, l’amministrazione comunale ha provveduto a realizzare delle caditoie tra le gradinate inferiori dei distinti e l’area vicina alle panchine, al fine di consentire un’efficiente canalizzazione delle acque piovane.

Lavori effettuati con apposite risorse delle casse comunali, per 50mila euro, e che sono stati, quindi, ultimati in questa fase di stop del campionato, per la pausa nazionali, per non creare problematiche alla squadra.

Voglio ricordare che di questo intervento si era discusso, durante l’estate, anche in una seduta straordinaria della Commissione sport, da me presieduta, per conoscere lo stato della procedura, insieme al dirigente e ai responsabili degli uffici tecnici, così da venire incontro ai bisogni dell’Us Catanzaro e rispondere pienamente alle prescrizioni tecniche della Lega.

Un’altra bella notizia che si somma a quella che riguarda l’attesa presentazione del masterplan - finanziato da Confindustria su richiesta del sindaco Nicola Fiorita - che dovrà guidare la futura riqualificazione dello Stadio Ceravolo, con i finanziamenti disponibili, proiettando l’impianto verso una dimensione più moderna e sostenibile.

Il clima di dialogo e di collaborazione instaurato tra Comune e Us Catanzaro sta producendo risultati tangibili non solo sul piano sportivo, ma anche nella prospettiva di crescita della città e dell’intero tessuto socio-economico”.