Schiaffi e insulti alla moglie, arrestato 48enne a Cirò Marina

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Cirò Marina per violenze fisiche e verbali sulla moglie. Le indagini sono scattate dopo che la donna ha denunciato i comportamenti vessatori del marito, culminati in un grave episodio di violenza domestica.

A Cirò Marina, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri per violenze fisiche e verbali ripetute ai danni della moglie. L'uomo è stato accusato di aver aggredito la moglie per mesi, costringendola infine a rivolgersi nuovamente alle forze dell'ordine. L'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere per il quarantottenne.

Le violenze da parte dell'uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, erano iniziate già nel febbraio dello scorso anno, quando la moglie aveva denunciato per la prima volta i maltrattamenti subiti. Nonostante il grave episodio, la donna aveva deciso di concedere un’ulteriore possibilità al marito, riaccogliendolo in casa. Tuttavia, durante l’estate appena trascorsa, il comportamento violento dell’uomo è tornato a manifestarsi con forza.

In una circostanza particolarmente grave, la donna è stata costretta a barricarsi in una stanza per sfuggire all’ira del marito. Nonostante il tentativo di proteggersi, l’uomo ha sfondato la porta della stanza, proseguendo con le sue aggressioni. Questo episodio ha spinto la moglie a rivolgersi nuovamente ai carabinieri, avviando così le indagini che hanno portato all'arresto del 48enne.

L'uomo ora si trova in custodia cautelare in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Il caso di Cirò Marina riporta l'attenzione sulla delicata questione della violenza domestica, un fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso in Italia. (Ansa)