Scoperta sala scommesse clandestina a Catanzaro: sequestrate 5 slot e tre denunciati

Sala scommesse clandestina scoperta: sequestrate 5 slot machine illegali

Operazione della Guardia di Finanza a Catanzaro, tre denunciati per gioco d'azzardo e raccolta scommesse illegali

Le forze della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catanzaro hanno portato a termine un'importante operazione contro il gioco d'azzardo illegale. L'intervento, avvenuto nel contesto di un piano straordinario di controlli, ha portato al sequestro di cinque apparecchiature elettroniche tra personal computer e slot machine irregolari. Tre persone sono state denunciate.

Sala scommesse clandestina a Lamezia Terme

I militari del Gruppo di Lamezia Terme hanno individuato due locali pubblici coinvolti in attività illecite. In uno di questi è stato scoperto un centro scommesse clandestino, operante tramite una piattaforma online collegata a un bookmaker estero. I clienti potevano effettuare scommesse su eventi sportivi, sia nazionali che internazionali, senza l’emissione di ricevute cartacee. L'operazione avveniva interamente tramite chat dedicate, aggirando ogni forma di controllo fiscale.

Dal gennaio 2023, questa piattaforma illegale ha registrato giocate per un valore complessivo di 134.000 euro. Il titolare dell'esercizio è stato denunciato alla Procura di Lamezia per attività di raccolta scommesse illegali. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato due computer, un tablet, due smartphone e carte di pagamento, incluse carte di debito e una carta Visa abilitata per l'uso di criptovalute, utilizzate per il flusso di denaro.

Slot machine illegali a Curinga

In un secondo controllo effettuato in un locale a Curinga, i finanzieri hanno scoperto cinque slot machine sprovviste dei necessari nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra le apparecchiature sequestrate, una slot era stata camuffata da distributore di gomme da masticare, ma permetteva vincite in denaro.

Il gestore del locale e il fornitore delle apparecchiature sono stati denunciati per reati legati al gioco d'azzardo. Entrambi dovranno pagare sanzioni amministrative per un totale di circa 50.000 euro ciascuno.

Contrasto al gioco d'azzardo e alle scommesse illegali

L’operazione della Guardia di Finanza evidenzia il costante impegno nel contrasto al gioco d'azzardo e alle scommesse illegali, fenomeni che possono avere gravi ripercussioni economiche e sociali. Il gioco clandestino, spesso non controllato, sottrae ingenti somme al fisco e favorisce attività criminali.

La prevenzione e la repressione di queste attività illegali sono fondamentali per garantire la trasparenza e la legalità nel settore del gioco e delle scommesse.