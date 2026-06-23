Scuola Diocesana di Teologia, a Squillace la conclusione dell'anno accademico

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La Cattedrale di Squillace ha ospitato la cerimonia conclusiva dell'anno accademico della Scuola Diocesana di Teologia dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace. Una partecipazione numerosa ha accompagnato la serata, che ha visto riuniti studenti, docenti, sacerdoti e fedeli provenienti dalle sedi di Catanzaro, Soverato e Sersale.

Nel corso dell'incontro sono stati consegnati circa 250 attestati agli studenti che hanno concluso il primo anno del percorso formativo e a coloro che hanno portato a termine il biennio di studi.

Dopo l'introduzione e le testimonianze dei rappresentanti delle tre sedi, ha preso la parola l'Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, Mons. Claudio Maniago, che ha richiamato il valore della formazione teologica come autentico servizio alla missione della Chiesa. La Scuola, ha sottolineato, non nasce con finalità puramente accademiche, ma per aiutare i credenti a vivere una fede sempre più consapevole, capace di dialogare con il mondo contemporaneo e di offrire ragione della speranza cristiana nelle comunità e nella società.

La serata si è conclusa con la consegna degli attestati, segno di un percorso che non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa significativa di una formazione permanente al servizio della Chiesa e dell'annuncio del Vangelo.