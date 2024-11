Serie B, 14ª Catanzaro-Mantova: Mister Possanzini elogia il gioco dei giallorossi (Video)

Serie B, 14ª giornata: Catanzaro-Mantova, le parole di Mister Possanzini nella conferenza stampa pre-partita

Alla vigilia della sfida tra Catanzaro e Mantova, valida per la 14ª giornata di Serie B, Mister Davide Possanzini ha analizzato i temi principali del match nella consueta conferenza stampa.

Dopo la sosta, la squadra lombarda è pronta a riprendere il proprio cammino, consapevole delle difficoltà ma anche del lavoro svolto nelle ultime settimane.

Fiducia dopo la pausa: “Abbiamo lavorato bene”

Interrogato sullo stato di forma della squadra e sull’approccio mentale, Possanzini ha dichiarato:

"Lo spirito è di molta fiducia. Durante questa sosta abbiamo avuto tempo per lavorare e preparare la partita al meglio, anche grazie al risultato positivo ottenuto con la Cremonese. Certo, i risultati dipendono anche dagli episodi, ma sono convinto che la squadra sia pronta per affrontare questa sfida".

Il Catanzaro come avversario

Sul prossimo avversario, il tecnico del Mantova ha speso parole di elogio:

"Il Catanzaro è una squadra che gioca molto bene a calcio, occupa gli spazi con intelligenza ed è molto propositiva. Hanno ottenuto tanti pareggi, ma perso solo due volte, un dato che dimostra quanto siano difficili da affrontare. Mi aspetto una partita intensa contro una formazione temibile, ma noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e mettere in pratica ciò che sappiamo fare".

La vittoria contro la Cremonese e il morale della squadra

La recente vittoria contro la Cremonese ha sicuramente portato entusiasmo, ma Possanzini sottolinea la maturità del gruppo:

"La squadra lavora sempre con serenità, indipendentemente dai risultati. I successi danno fiducia, ma il nostro approccio quotidiano non cambia. Siamo consapevoli del percorso che stiamo intraprendendo e continueremo con determinazione".

Il confronto con il Catanzaro e gli obiettivi stagionali

Paragonando il percorso del Mantova a quello del Catanzaro, Possanzini ha evidenziato alcune differenze strutturali:

"Il Catanzaro è una squadra che ha investito molto per consolidarsi in Serie B, mantenendo una forte identità di gioco anche con il cambio di allenatore da Vivarini a Caserta. Noi siamo una neopromossa con obiettivi diversi, come la salvezza, ma il nostro progetto è chiaro e stiamo lavorando per costruire una realtà solida e competitiva".

Similitudini di gioco e prospettive future

Sul piano tecnico-tattico, Possanzini riconosce alcune somiglianze tra le due squadre:

"Il Catanzaro ha un’identità offensiva che ricorda per certi versi il nostro stile di gioco. È una squadra che vuole sempre imporre il proprio ritmo e costruire attraverso il possesso palla. Per noi è un esempio da seguire e, allo stesso tempo, un avversario che stimola a fare il massimo".

Conclusione

La sfida tra Catanzaro e Mantova si preannuncia avvincente, con due squadre che condividono la filosofia di un calcio propositivo e spettacolare.

Per il Mantova, sarà l’occasione di dimostrare maturità e capacità di raccogliere punti anche in trasferta, contro una delle realtà più interessanti della Serie B.

Il calcio d’inizio è fissato per domani allo stadio “Nicola Ceravolo”, in un confronto che promette emozioni per tifosi e appassionati.