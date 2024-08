Serie B 2024-2025: Un'analisi del valore di mercato delle squadre (Aggiornamento)

Serie B 2024-2025: analisi completa del valore di mercato delle squadre e le prospettive del mampionato.





MILANO - Campionato di Serie B 2024-2025 si preannuncia entusiasmante non solo per le sfide in campo, ma anche per le dinamiche economiche che caratterizzano le squadre partecipanti. Un'analisi dei valori di mercato delle squadre al 15 agosto 2024 rivela interessanti variazioni rispetto ai mesi precedenti, evidenziando i cambiamenti finanziari e le strategie di mercato dei club.





Variazioni significative

Il valore totale delle 20 squadre partecipanti è sceso da 550,04 milioni di euro a 512,51 milioni di euro, registrando un calo complessivo del 6,8%. Questo decremento riflette le difficoltà economiche di alcuni club, che si sono trovati a dover affrontare perdite significative nel valore della propria rosa.

Tra i club che hanno subito le maggiori perdite spicca US Sassuolo, il cui valore di mercato è crollato del 19,7%, passando da 126,60 milioni di euro a 101,70 milioni di euro.





Anche US Salernitana ha registrato una significativa diminuzione del 21,5%, scendendo a 34,65 milioni di euro dai 44,13 milioni precedenti.

D'altra parte, alcune squadre hanno mantenuto stabile il loro valore o hanno addirittura visto un leggero aumento. È il caso di Spezia Calcio, che ha incrementato il proprio valore dell'1,2%, raggiungendo 22,95 milioni di euro. Anche Carrarese Calcio 1908 ha mostrato un trend positivo, con un aumento del 18,2%, portando il proprio valore a 9,10 milioni di euro.





Le squadre di maggior valore

Nonostante il calo, US Sassuolo rimane la squadra con il valore di mercato più alto in Serie B, con 101,70 milioni di euro, seguita da Palermo FC con 44,90 milioni di euro e US Cremonese con 42,43 milioni di euro. Questi club rappresentano una componente fondamentale del campionato, non solo per il loro peso economico ma anche per il potenziale competitivo.





Implicazioni per il campionato

Il valore di mercato delle squadre è spesso indicativo delle loro possibilità di successo sul campo. Squadre con un valore più alto possono permettersi giocatori di maggiore qualità, incrementando così le loro probabilità di promozione in Serie A. Tuttavia, il calcio è imprevedibile, e la coesione del gruppo e la strategia dell'allenatore possono sovvertire qualsiasi previsione basata sui soli dati economici.





Il calo complessivo del valore di mercato delle squadre di Serie B potrebbe indicare una maggiore competitività del campionato, dove anche le squadre con minori risorse economiche potrebbero avere una chance di emergere.





Nel dettaglio

Valore Totale del Campionato

Il valore complessivo delle squadre di Serie B è sceso da 550,04 milioni di euro a 512,51 milioni di euro, registrando un calo del 6,8%. Questo riflette le sfide economiche che molti club stanno affrontando, con alcuni che hanno visto un notevole deprezzamento dei loro giocatori.

Squadre e Valore di Mercato





1. US Sassuolo

- Valore al 15 agosto 2024: 101,70 milioni di euro

- Variazione: -19,7%

- Commento: Sassuolo, pur avendo subito una forte riduzione nel valore di mercato, rimane la squadra più preziosa del campionato.





2. Palermo FC

- Valore al 15 agosto 2024: 44,90 milioni di euro

- Variazione: nessuna variazione

- Commento: Il Palermo mantiene stabile il suo valore, confermandosi una delle squadre più competitive.

3. US Cremonese

- Valore al 15 agosto 2024: 42,43 milioni di euro

- Variazione: nessuna variazione

- Commento: Anche la Cremonese resta stabile, dimostrando solidità finanziaria.

4. UC Sampdoria

- Valore al 15 agosto 2024: 39,89 milioni di euro

- Variazione: nessuna variazione

- Commento: La Sampdoria continua ad avere un valore significativo, mantenendo intatte le sue ambizioni di ritorno in Serie A.





5. Pisa Sporting Club

- Valore al 15 agosto 2024: 36,63 milioni di euro

- Variazione: -0,7%

- Commento: Il Pisa vede un leggero calo, ma rimane una delle squadre più competitive.





6. US Salernitana

- Valore al 15 agosto 2024: 34,65 milioni di euro

- Variazione: -21,5%

- Commento: Una delle squadre con il maggiore calo di valore, riflettendo forse delle difficoltà sul mercato o in campo.





7. Frosinone Calcio

- Valore al 15 agosto 2024: 26,55 milioni di euro

- Variazione: -11,6%

- Commento: Anche il Frosinone subisce una significativa riduzione nel valore di mercato.





8. Spezia Calcio

- Valore al 15 agosto 2024: 22,95 milioni di euro

- Variazione: +1,2%

- Commento: Lo Spezia è una delle poche squadre a vedere un aumento, segno di un buon lavoro sul mercato.





9. Cesena FC

- Valore al 15 agosto 2024: 22,28 milioni di euro

- Variazione: -1,2%

- Commento: Leggero calo per il Cesena, che però rimane competitivo.





10. Brescia Calcio

- Valore al 15 agosto 2024: 19,95 milioni di euro

- Variazione: nessuna variazione

- Commento: Il Brescia mantiene stabile il suo valore di mercato.





11. Modena FC

- Valore al 15 agosto 2024: 18,98 milioni di euro

- Variazione: -0,3%

- Commento: Modena registra un lieve calo, ma rimane una squadra solida.





12. US Catanzaro

- Valore al 15 agosto 2024: 15,15 milioni di euro

- Variazione: -0,7%

- Commento: Il Catanzaro vede una leggera diminuzione del valore.





13. SSC Bari

- Valore al 15 agosto 2024: 14,05 milioni di euro

- Variazione: nessuna variazione

- Commento: Valore stabile per il Bari, che cerca di mantenersi competitivo.





14. FC Südtirol

- Valore al 15 agosto 2024: 12,60 milioni di euro

- Variazione: -1,0%

- Commento: Il Südtirol registra una piccola flessione, ma resta in una posizione solida.





15. Cosenza Calcio

- Valore al 15 agosto 2024: 11,75 milioni di euro

- Variazione: nessuna variazione

- Commento: Cosenza mantiene inalterato il suo valore di mercato.





16. AS Cittadella

- Valore al 15 agosto 2024: 11,73 milioni di euro

- Variazione: -1,7%

- Commento: Il Cittadella vede una lieve riduzione del valore.





17. AC Reggiana

- Valore al 15 agosto 2024: 10,43 milioni di euro

- Variazione: -1,9%

- Commento: La Reggiana perde leggermente valore, ma rimane una squadra competitiva.





18. Mantova 1911

- Valore al 15 agosto 2024: 9,50 milioni di euro

- Variazione: nessuna variazione

- Commento: Mantova mantiene il suo valore di mercato.





19. Carrarese Calcio 1908

- Valore al 15 agosto 2024: 9,10 milioni di euro

- Variazione: +18,2%

- Commento: Carrarese è una delle poche squadre a vedere un notevole incremento, segno di un lavoro positivo sul mercato.





20. SS Juve Stabia

- Valore al 15 agosto 2024: 7,33 milioni di euro

- Variazione: -1,7%

- Commento: Juve Stabia subisce una leggera perdita, ma rimane nel gruppo.

Il campionato di Serie B 2024-2025 si prospetta estremamente equilibrato, con molte squadre che devono far fronte a variazioni economiche che potrebbero influenzare le loro prestazioni. Le squadre con un alto valore di mercato come Sassuolo, Palermo e Cremonese partono avvantaggiate, ma le sorprese non mancheranno in una stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena. (Fonte dati valore Transfermarkt)