Calciomercato. Andrea Ghion Saluta i tifosi Giallorossi dell'US Catanzaro 1929

CATANZARO, 29 MAG. Un addio sentito, un saluto carico di emozioni e gratitudine: Andrea Ghion, il talentuoso centrocampista che ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia recente dell’US Catanzaro, ha annunciato il suo addio ai Giallorossi.

Ghion ha annunciato il suo addio in una commovente lettera.

Ghion, figura chiave del centrocampo giallorosso, ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo viaggio indimenticabile.

Le parole di Ghion risuonano con un profondo affetto e una chiara nostalgia per un periodo che ha segnato non solo la sua carriera, ma anche il cuore di tutti i tifosi.

La notizia del suo addio ha immediatamente suscitato una marea di reazioni sui social media, con messaggi di affetto e gratitudine che non si sono fatti attendere. Andrea Ghion lascia Catanzaro con un'eredità fatta di impegno, passione e grandi successi, pronto per nuove sfide, ma con un pezzo di cuore che rimarrà per sempre giallorosso.



Testo integrale di Andrea Ghion

Catanzaro, che dire..

Faccio fatica a trovare le parole adatte in questo momento.

Tutti insieme abbiamo scritto pagine importanti di questa società; forse ce ne renderemo conto più avanti ma questo gruppo verrà ricordato molto a lungo per quello che ha fatto.

Sono stati 2 anni fantastici, dalla promozione in serie B al sogno serie A, che fin dall’inizio eravamo consapevoli di poter inseguire.

Voglio ringraziare la famiglia Noto, i direttori, il mister con tutto il suo staff, i fisioterapisti e tutti i ragazzi che lavorano dietro le quinte per avermi fatto sentire sempre la loro fiducia; infine il ringraziamento più grande va ai miei compagni con i quali ho condiviso questo bellissimo viaggio e alla gente di Catanzaro che mi è sempre stata vicino soprattutto in quest’ultimo periodo molto difficile.



“..Ovunque andrai non ti lascerò mai..”



Vi voglio bene giallorossi, Grazie!