Serie B Calciomercato invernale 2025: i colpi e le trattative più importanti del mercato

Calciomercato invernale 2025: i movimenti più recenti e le nuove operazioni

Il calciomercato invernale è sempre un periodo di grande fermento per le squadre di calcio italiane. Il 2025 non fa eccezione, con numerosi trasferimenti che stanno ridisegnando le formazioni di Serie A e Serie B. Tra prestiti, acquisti definitivi e trattative in corso, vediamo quali sono stati i movimenti più significativi degli ultimi giorni.

Le Novità in Serie A e Serie B

La Salernitana è senza dubbio una delle protagoniste di questo mercato invernale, con ben sette nuovi acquisti, tutti con la formula del prestito. Tra questi troviamo Stefano Girelli, centrocampista proveniente dalla Sampdoria, e Luka Lochoshvili, difensore della Cremonese. Entrambi sono stati acquisiti per rinforzare la mediana e la difesa granata.

Anche Pietro Beruatto, difensore, arriva dalla Pisa per vestire la maglia della Sampdoria. Si tratta di un prestito che porta ulteriore solidità alla retroguardia doriana, mentre Enzo Joaquin Sosa, difensore del Bologna, si trasferisce alla Reggiana con la stessa formula.

Un altro grande colpo per la Salernitana è l’acquisto dell'attaccante Antonio Raimondo, proveniente dal Bologna, e del difensore Corazza Tommaso, anch'egli in prestito dal Bologna. Il club campano continua a puntare su rinforzi giovani e talentuosi per consolidare la propria posizione in Serie A.

Le Sorprese del Mercato Invernale

A sorpresa, il portiere Leandro Chichizola lascia il Parma per trasferirsi in modo definitivo allo Spezia. La sua esperienza sarà fondamentale per il club ligure, che mira a mantenere la categoria anche nella seconda parte della stagione.

In Serie B, sono stati effettuati altri interessanti movimenti. Luca Belardinelli, centrocampista proveniente dal Sudtirol, si trasferisce all’Empoli, in prestito. L'Empoli spera che l'ex giocatore del Sudtirol possa dare una mano a rinforzare la sua mediana per la seconda parte del campionato.

L'attaccante Alberto Cerri lascia il Como per accasarsi alla Salernitana in prestito, un innesto utile per la squadra granata che continua a cercare una maggiore incisività in fase offensiva.

Altri Movimenti in Entrata e Uscita

Marius Adamonis, portiere proveniente dal Catania, si trasferisce al Sudtirol con la formula del prestito, portando esperienza e competenza tra i pali per il club altoatesino.

Niklas Anton Ju Pyyhtia, centrocampista del Bologna, viene ceduto temporaneamente al Sudtirol.

Simone Giordano, difensore proveniente dalla Sampdoria, si trasferisce al Mantova, sempre in prestito.

Fredric Veseli, difensore che arriva dal FK Egnatia, è stato acquisito dal Sudtirol a titolo definitivo.

Inoltre, Lorenzo Sgarbi, attaccante proveniente dal Napoli, si trasferisce in prestito alla Juve Stabia, dove avrà l'opportunità di accumulare esperienza in Serie C. Un altro movimento rilevante è quello di Gabriele Artistico, attaccante che lascia Juve Stabia per trasferirsi al Cosenza.

Infine, la Reggiana rinforza la sua difesa con il prestito di Sosa Enzo Joaquin dal Bologna, un acquisto che punta a portare maggiore solidità alla retroguardia.

Gli Acquisti Definiti

Oltre ai prestiti, sono stati finalizzati anche trasferimenti definitivi. Tra questi troviamo Veseli Fredric, difensore che lascia il FK Egnatia per il Sudtirol in un trasferimento definitivo, e Chichizola Leandro, portiere che lascia il Parma per lo Spezia a titolo definitivo.

Cosa Aspettarsi Nelle Prossime Ore?

Con la chiusura del mercato invernale che si avvicina, non sono da escludere nuovi colpi dell'ultima ora. I club di Serie A e Serie B continuano a monitorare le opportunità sul mercato e a cercare nuovi innesti che possano fare la differenza nelle prossime settimane.

Il calciomercato invernale 2025 continua a regalare emozioni e sorprese, con molte operazioni ancora da definire. Sarà interessante vedere come le nuove formazioni si adatteranno a questi movimenti per cercare di raggiungere i loro obiettivi stagionali.