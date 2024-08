Serie B: Sassuolo e Cremonese favoriti per la Serie A, ma il Catanzaro con il supporto del 12° uomo punta ai Play-off

La Serie B 2024/2025 si preannuncia come una delle edizioni più combattute degli ultimi anni, con numerose squadre pronte a lottare per la promozione in Serie A e altre impegnate nella dura battaglia per evitare la retrocessione. Basandoci sui dati delle rose e dei valori di mercato, abbiamo analizzato quali squadre potrebbero emergere come protagoniste nella corsa alla Serie A, quali si contenderanno i posti nei play-off e quali rischiano di scendere in Serie C.





Le favorite per la promozione diretta.

US Sassuolo: Il Sassuolo si presenta come la squadra con il potenziale più alto per la promozione diretta in Serie A. Con il valore di mercato più elevato (101,70 milioni di euro) e una rosa giovane ma già esperta, il club emiliano è l’indiscusso favorito per la vittoria del campionato. La loro strategia di puntare su giovani talenti potrebbe dare i suoi frutti in un campionato lungo e competitivo.

US Cremonese: La Cremonese, grazie all'aumento del valore di mercato e a una rosa ben bilanciata con un mix di giovani promesse e giocatori esperti, è un’altra candidata forte per il ritorno in Serie A. L’incremento del 5,9% nel valore complessivo della rosa indica una squadra in crescita, pronta a sfidare il Sassuolo per il primo posto.





Le contendenti per i Play-off.

Palermo FC: Nonostante una lieve diminuzione del valore di mercato, il Palermo rimane una delle squadre più attrezzate per competere ai vertici. La rosa di qualità e l'esperienza accumulata nella passata stagione rendono i rosanero una delle formazioni più temibili per un posto nei play-off.

UC Sampdoria: Con un valore di mercato stabile, la Sampdoria si pone come una delle formazioni più solide della Serie B. La loro esperienza e il talento in rosa li rendono tra i favoriti per un posto nei play-off, con buone possibilità di giocarsi la promozione fino alla fine.





US Salernitana: Nonostante la flessione del 14,7% nel valore di mercato, la Salernitana resta una squadra con le carte in regola per raggiungere i play-off. La presenza di sedici giocatori stranieri aggiunge un tocco internazionale che potrebbe fare la differenza nei momenti decisivi.





Pisa Sporting Club: Con una rosa numerosa e un contingente di sedici stranieri, il Pisa ha le potenzialità per centrare un posto nei play-off. Sebbene il loro valore di mercato sia leggermente calato, la squadra toscana è comunque una delle formazioni da tenere d’occhio.





US Catanzaro: Il Catanzaro è una delle sorprese più interessanti di questa stagione. Con un incremento significativo del 16,4% nel valore della rosa, il club calabrese ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per lottare per un posto nei play-off. Oltre ai nuovi acquisti, il Catanzaro può contare su una tifoseria appassionata che rappresenta il vero "dodicesimo uomo in campo". La spinta massiccia dei tifosi, unita alla fiducia incontrastata verso i giocatori e la società, crea un ambiente unico che potrebbe fare la differenza nei momenti cruciali della stagione. Questo sostegno incondizionato è un fattore chiave che non va sottovalutato, e potrebbe essere l'elemento decisivo per portare il Catanzaro ai play-off.





Le squadre in lotta per la salvezza.

Cosenza Calcio: Il Cosenza, nonostante un aumento del 6% nel valore di mercato, si trova in una posizione delicata. La loro rosa giovane e la mancanza di esperienza potrebbero costringerli a lottare duramente per evitare la retrocessione diretta, con i play-out come possibile destinazione.





FC Südtirol: La squadra altoatesina ha visto una lieve diminuzione del valore di mercato, e con una rosa composta da pochi giocatori esperti, il rischio di dover passare per i play-out è concreto. Tuttavia, il Südtirol ha dimostrato di essere una squadra capace di sorprendere, e potrebbe giocarsi la salvezza fino all'ultima giornata.





AS Cittadella: Con una rosa quasi interamente italiana e un valore di mercato stabile, il Cittadella potrebbe ritrovarsi invischiato nella lotta per la salvezza. La squadra veneta ha una forte identità locale, ma dovrà lottare con tutte le sue forze per evitare i play-out.





Le probabili retrocesse.

Mantova 1911: Il Mantova, fresco di promozione dalla Serie C, ha una rosa esperta ma con un valore di mercato tra i più bassi della categoria. Il salto di qualità richiesto per competere in Serie B potrebbe essere troppo grande, rendendo la retrocessione una possibilità concreta.

Carrarese Calcio 1908: Nonostante un notevole incremento del valore di mercato (+18,2%), la Carrarese potrebbe pagare lo scotto dell’inesperienza a questo livello. La squadra toscana rischia di non riuscire a mantenere il passo con le avversarie più quotate.





SS Juve Stabia: La Juve Stabia, con una rosa giovane e un valore di mercato tra i più bassi, potrebbe trovarsi a lottare duramente per evitare la retrocessione. Nonostante la vittoria della Serie C (C) nella scorsa stagione, il passaggio alla Serie B potrebbe rivelarsi difficile da gestire.

La Serie B 2024/2025 si prospetta come un campionato avvincente e ricco di sorprese. Il Sassuolo e la Cremonese sembrano avere le carte in regola per il ritorno in Serie A, mentre Palermo, Sampdoria, Salernitana, Pisa e Catanzaro si giocheranno i posti nei play-off. Nella parte bassa della classifica, Cosenza, Südtirol e Cittadella dovranno lottare per evitare i play-out, mentre Mantova, Carrarese e Juve Stabia rischiano la retrocessione diretta.





Naturalmente, ci teniamo a precisare che si tratta solo di un'analisi calcolata sulla base di dati e contesti che producono questi risultati, i quali non devono essere considerati totalmente esatti.





1. US Sassuolo.

- Rosa: 32 giocatori

- Età media: 23,9 anni

- Stranieri: 11

- Valore medio di mercato per giocatore: 3,18 milioni di euro

- Valore totale della rosa: 101,70 milioni di euro

- Osservazioni: Nonostante la flessione del 19,7% rispetto al valore iniziale, il Sassuolo mantiene la rosa più preziosa della Serie B, con un’età media tra le più basse, indice di una forte scommessa sui giovani.





2. US Cremonese.

- Rosa: 37 giocatori

- Età media: 25,4 anni

- Stranieri: 14

- Valore medio di mercato per giocatore: 1,21 milioni di euro

- Valore totale della rosa: 44,93 milioni di euro

- Osservazioni: La Cremonese è una delle poche squadre che ha visto un aumento nel valore di mercato (+5,9%), mostrando una gestione efficace dei propri asset e una rosa ben bilanciata.





3. Palermo FC.

- Rosa: 27 giocatori

- Età media: 25,6 anni

- Stranieri: 12

- Valore medio di mercato per giocatore: 1,64 milioni di euro

- Valore totale della rosa: 44,15 milioni di euro

- Osservazioni: Il Palermo ha subito una lieve diminuzione del valore di mercato (-1,7%), ma rimane una delle squadre con la rosa più costosa, indicando una forte presenza di giocatori di qualità.





4. UC Sampdoria.

- Rosa: 37 giocatori

- Età media: 25,1 anni

- Stranieri: 12

- Valore medio di mercato per giocatore: 1,08 milioni di euro

- Valore totale della rosa: 39,89 milioni di euro

- Osservazioni: La Sampdoria ha mantenuto stabile il suo valore, segno di una gestione solida e di una rosa competitiva, con un buon mix tra giovani promesse e giocatori esperti.





5. US Salernitana.

- Rosa: 31 giocatori

- Età media: 24,8 anni

- Stranieri: 16

- Valore medio di mercato per giocatore: 1,21 milioni di euro

- Valore totale della rosa: 37,65 milioni di euro

- Osservazioni: Nonostante una diminuzione del 14,7%, la Salernitana resta tra le squadre con il valore di mercato più elevato, grazie anche a una significativa presenza di stranieri.





6. Pisa Sporting Club.

- Rosa: 34 giocatori

- Età media: 25,1 anni

- Stranieri: 16

- Valore medio di mercato per giocatore: 1,06 milioni di euro

- Valore totale della rosa: 36,03 milioni di euro

- Osservazioni: Il Pisa ha subito una leggera flessione del 2,3%, ma rimane un club con una rosa robusta e un forte contingente internazionale.





7. Frosinone Calcio.

- Rosa: 31 giocatori

- Età media: 23,5 anni

- Stranieri: 14

- Valore medio di mercato per giocatore: 875 mila euro

- Valore totale della rosa: 27,13 milioni di euro

- Osservazioni: Con una delle età medie più basse, il Frosinone si distingue per una rosa giovane e promettente, nonostante una riduzione del 9,7% nel valore di mercato.





8. Spezia Calcio.

- Rosa: 29 giocatori

- Età media: 23,8 anni

- Stranieri: 9

- Valore medio di mercato per giocatore: 784 mila euro

- Valore totale della rosa: 22,75 milioni di euro

- Osservazioni: Lo Spezia ha visto un lieve aumento (+0,3%) del valore di mercato, evidenziando una stabilità nella gestione della rosa giovane e dinamica.





9. Cesena FC.

- Rosa: 31 giocatori

- Età media: 25,2 anni

- Stranieri: 6

- Valore medio di mercato per giocatore: 719 mila euro

- Valore totale della rosa: 22,28 milioni di euro

- Osservazioni: Il Cesena, fresco vincitore della Serie C (B) 2023/2024, ha mantenuto una leggera flessione del valore di mercato (-1,2%), ma resta una squadra ben strutturata per la categoria.

10. Brescia Calcio.

- Rosa: 26 giocatori

- Età media: 25,3 anni

- Stranieri: 6

- Valore medio di mercato per giocatore: 767 mila euro

- Valore totale della rosa: 19,95 milioni di euro

- Osservazioni: Il Brescia ha mantenuto stabile il valore di mercato, riflettendo una strategia conservativa ma efficace nella gestione della rosa.





11. Modena FC.

- Rosa: 33 giocatori

- Età media: 25,5 anni

- Stranieri: 7

- Valore medio di mercato per giocatore: 575 mila euro

- Valore totale della rosa: 18,98 milioni di euro

- Osservazioni: Il Modena ha registrato una lieve diminuzione del valore di mercato (-0,3%), ma continua a presentare una rosa esperta e competitiva.





12. US Catanzaro.

- Rosa: 28 giocatori

- Età media: 25,6 anni

- Stranieri: 5

- Valore medio di mercato per giocatore: 634 mila euro

- Valore totale della rosa: 17,75 milioni di euro

- Osservazioni: Con un incremento significativo del 16,4%, il Catanzaro si distingue come una delle squadre emergenti della Serie B, con una rosa ben bilanciata.





13. SSC Bari.

- Rosa: 28 giocatori

- Età media: 26,0 anni

- Stranieri: 6

- Valore medio di mercato per giocatore: 502 mila euro

- Valore totale della rosa: 14,05 milioni di euro

- Osservazioni: Il Bari ha mantenuto stabile il suo valore di mercato, presentando una rosa che mescola esperienza e potenziale giovanile.





14. Cosenza Calcio

- Rosa: 31 giocatori

- Età media: 24,2 anni

- Stranieri: 7

- Valore medio di mercato per giocatore: 402 mila euro

- Valore totale della rosa: 12,45 milioni di euro

- Osservazioni: Il Cosenza ha visto un aumento del 6% nel valore di mercato, grazie a una rosa giovane e ricca di potenziale.





15. FC Südtirol.

- Rosa: 27 giocatori

- Età media: 26,5 anni

- Stranieri: 5

- Valore medio di mercato per giocatore: 459 mila euro

- Valore totale della rosa: 12,40 milioni di euro

- Osservazioni: Il Südtirol ha subito una leggera diminuzione (-2,6%) nel valore della rosa, ma continua a mantenere una squadra solida e ben organizzata.





16. AS Cittadella.

- Rosa: 29 giocatori

- Età media: 24,9 anni

- Stranieri: 1

- Valore medio di mercato per giocatore: 404 mila euro

- Valore totale della rosa: 11,73 milioni di euro

- Osservazioni: Il Cittadella, con una rosa quasi interamente italiana, ha registrato una leggera flessione (-1,7%), ma rimane un club con una forte identità locale.





17. AC Reggiana.

- Rosa: 30 giocatori

- Età media: 25,2 anni

- Stranieri: 12

- Valore medio di mercato per giocatore: 354 mila euro

- Valore totale della rosa: 10,63 milioni di euro

- Osservazioni: La Reggiana, con un significativo numero di stranieri, mantiene un valore di mercato stabile, che riflette la gestione equilibrata della rosa.





18. Mantova 1911.

- Rosa: 27 giocatori

- Età media: 26,6 anni

- Stranieri: 1

- Valore medio di mercato per giocatore: 352 mila euro

- Valore totale della rosa: 9,50 milioni di euro

- Osservazioni: Il Mantova, campione della Serie C (A) 2023/2024, ha un valore di mercato stabile e una rosa più esperta, con un solo giocatore straniero.





19. Carrarese Calcio 1908.

- Rosa: 29 giocatori

- Età media: 24,7 anni

- Stranieri: 4

- Valore medio di mercato per giocatore: 314 mila euro

- Valore totale della rosa: 9,10 milioni di euro

- Osservazioni: La Carrarese ha registrato un significativo aumento del valore di mercato (+18,2%), grazie a una strategia di valorizzazione dei giovani e un buon equilibrio in squadra.





20. SS Juve Stabia.

- Rosa: 29 giocatori

- Età media: 24,8 anni

- Stranieri: 2

- Valore medio di mercato per giocatore: 245 mila euro

- Valore totale della rosa: 7,10 milioni di euro

- Osservazioni: La Juve Stabia, campione della Serie C (C) 2023/2024, ha subito una lieve riduzione del valore di mercato (-4,7%), ma continua a essere competitiva grazie a una rosa giovane e dinamica.