Show rossoblù a Latina: Mister Longo esalta il Crotone dopo la vittoria per 4-0 (Video

Latina – Crotone 0-4: Show rossoblù e settimo risultato utile consecutivo per i calabresi





Il Crotone travolge il Latina con un netto 4-0 in una gara dominata sotto tutti gli aspetti. Gli uomini di mister Longo continuano la loro striscia positiva, conquistando il settimo risultato utile consecutivo e consolidando la posizione in zona playoff.





Analisi del match





Il Crotone ha messo in mostra una prestazione magistrale, frutto di intensità, organizzazione tattica e cinismo. L’avvio aggressivo ha messo subito in difficoltà i padroni di casa, con i rossoblù capaci di sbloccare il risultato nei primi minuti. Mister Longo, nel post-gara, ha evidenziato come il gol iniziale abbia facilitato l’andamento del match, indirizzandolo sui binari più favorevoli.





“Temevamo molto le ripartenze del Latina, una squadra con giocatori veloci e fluidi,” ha spiegato il tecnico. “L’atteggiamento iniziale è stato determinante e ci ha permesso di dominare per gran parte della gara.”





Difesa impeccabile e spirito di sacrificio





Uno degli aspetti più positivi della serata è stata la capacità del Crotone di mantenere la porta inviolata, un obiettivo che la squadra si era posta nelle ultime settimane. “Abbiamo limitato il Latina a una sola conclusione nello specchio,” ha sottolineato Longo. “Questo dimostra la compattezza e la crescita del gruppo, anche nelle fasi difensive.”





Anche dopo il 4-0, i calabresi non hanno abbassato la guardia, mostrando voglia di sacrificarsi e determinazione fino al triplice fischio. “La squadra è rimasta equilibrata e concentrata, un segnale di maturità importante,” ha aggiunto il tecnico.





Gomez e Tumminello: i diamanti dell’attacco





L’attacco del Crotone è stato ancora una volta decisivo, con Gomez e Tumminello protagonisti. La coppia offensiva continua a fare la differenza in Serie C, grazie non solo ai gol, ma anche al lavoro di sacrificio per la squadra. “Tumminello ha fatto una partita straordinaria, rincorrendo ogni pallone e dando equilibrio alla squadra,” ha dichiarato Longo. “Gomez e gli altri attaccanti stanno dimostrando grande disponibilità e questo ci permette di essere sempre pericolosi.”





Le ambizioni del Crotone





Con questa vittoria, il Crotone si conferma una delle squadre più in forma del campionato. Mister Longo, tuttavia, mantiene i piedi per terra: “Non è il momento di fare calcoli. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e costanza, pensando partita dopo partita. Solo così potremo capire dove possiamo arrivare.”





Il Latina, un avversario in difficoltà





Nonostante la pesante sconfitta, mister Longo non ha voluto criticare il Latina, riconoscendo le potenzialità della squadra di Boscaglia: “Hanno un organico valido e giocatori imprevedibili, ma devono lavorare per trovare equilibrio e migliorare in fase realizzativa.”





Prossimi obiettivi





Il Crotone guarda ora alla prossima sfida con l’obiettivo di consolidare quanto di buono fatto finora. “La strada è tracciata: mentalità, equilibrio e determinazione. Se manteniamo questa continuità, potremo dire la nostra in questo campionato,” ha concluso Longo.





Con questa vittoria, il Crotone manda un messaggio chiaro al campionato: i rossoblù sono pronti a recitare un ruolo da protagonisti.