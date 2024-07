Simeri Crichi: Il Sindaco Davide Zicchinella firma nuova convenzione con Edison

Accordo quinquennale per finanziare progetti e iniziative locali

SIMERI CRICHI - Ieri, presso la sede municipale di Simeri Crichi, è stata firmata la nuova convenzione tra il Comune di Simeri Crichi e Edison. Questo accordo prevede l'erogazione di finanziamenti per un totale di 450 mila euro distribuiti su un periodo di cinque anni, destinati a sostenere progetti e iniziative per lo sviluppo del territorio.

Il rinnovo della convenzione arriva dopo un incontro preliminare svoltosi a Milano nei mesi scorsi. A Simeri Crichi per la firma ufficiale dell'accordo è giunto l'ingegnere Luigi Mottura, Direttore del settore termoelettrico di Edison Italia.

Alla cerimonia della firma erano presenti per conto di Edison anche l’ingegnere Vincent Spinelli, Responsabile generale per la gestione delle centrali termoelettriche, l’ingegnere Sandro Floritto, Responsabile per la gestione delle centrali termoelettriche dell’Area 1, e l’ingegnere Gennaro Forte, Responsabile per la gestione della centrale di Simeri Crichi.

Da parte del Comune di Simeri Crichi, all'incontro hanno partecipato il Sindaco Davide Zicchinella, il Vicesindaco Giusy Pugliese, il Presidente del Consiglio comunale Francesco Alberto, il consigliere Lorenzo Commisso e Rosanna Ferrarelli, componente della Consulta per le attività produttive.

Questo rinnovo della convenzione rappresenta un passo significativo per il Comune di Simeri Crichi, garantendo risorse cruciali per la crescita e il miglioramento della comunità locale.