Simeri Crichi: Sindaco Davide Zicchinella lotta alle discariche abusive, severe sanzioni per i trasgressori. I dettagli

Il Sindaco Davide Zicchinella in Prima Linea contro l'Inciviltà Pubblica

Con una mossa decisa per tutelare l'integrità ambientale e il benessere della comunità, il sindaco di Simeri Crichi, Davide Zicchinella, ha preso una ferma posizione contro le discariche abusive e l'inciviltà pubblica. L'approccio della sua amministrazione si basa su due principi fondamentali: la rimozione delle discariche illegali e severe sanzioni per i trasgressori.

Affrontare le brutture

Recentemente, un notevole sforzo è stato indirizzato alla pulizia di un cumulo impressionante di rifiuti ingombranti, specialmente nelle aree costiere, che da troppo tempo deturpavano il paesaggio. Questi siti trascurati, a rischio di diventare permanenti brutti biglietti da visita, sono stati finalmente affrontati. L'operazione ha incluso la rimozione di carcasse di auto, sia attraverso azioni dirette che mediante misure coercitive.

Esecuzione con precisione

Tuttavia, il sindaco Zicchinella è chiaro sul fatto che la sua amministrazione non intende servire semplicemente come custodi per gli irresponsabili. A tal fine, il comune ha iniziato a installare numerose fototrappole per monitorare e scoraggiare le discariche abusive. Le sanzioni per tali azioni sono severe, arrivando a migliaia di euro. Nei casi che coinvolgono rifiuti pericolosi, i trasgressori potrebbero affrontare gravi conseguenze legali.

Una posizione ferma ma giusta

Il sindaco sottolinea che l'obiettivo non è quello di fare del male a nessuno, ma di salvaguardare la salubrità e la bellezza del territorio. Il suo messaggio è inequivocabile: l'amministrazione non esiterà a ritenere i trasgressori responsabili, catturando le loro azioni con le telecamere e imponendo pesanti sanzioni finanziarie senza indulgenza.

Le misure proattive di Simeri Crichi sotto la guida del sindaco Zicchinella esemplificano una governance efficace e principled, dimostrando un impegno fermo per la tutela ambientale e il benessere della comunità.