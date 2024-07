Simeri Summer: Il Sindaco Zicchinella porta Cultura e divertimento a Simeri Crichi

Il Sindaco Davide Zicchinella annuncia un ricco programma di eventi tra musica, cabaret, sport e enogastronomia per un'estate indimenticabile

SIMERI CRICHI - Il vivace comune di Simeri Crichi, sotto la guida del Sindaco Davide Zicchinella, si prepara ad accogliere un'estate ricca di eventi diversificati, promettendo intrattenimento, cultura e coinvolgimento comunitario. Il festival "Simeri Summer", come viene affettuosamente chiamato, si svolgerà in diverse località del comune, assicurando che ogni residente e visitatore abbia qualcosa da attendere con entusiasmo.

Un Programma Ricco tra Tre Località:

Il Simeri Summer presenterà un totale di 30 eventi, con 15 dedicati a Simeri Mare, abbracciando tutte e tre le località marine. Questi eventi copriranno una gamma di attività, tra cui spettacoli musicali, cabaret, esibizioni di illusionismo e una ricca offerta di esperienze enogastronomiche. Ogni evento è progettato per soddisfare una varietà di gusti e interessi, garantendo un'ampia partecipazione e divertimento.

Delizie Storiche e Culturali a Simeri Borgo:

A Simeri Borgo, cinque appuntamenti significativi si concentreranno sulla ricca storia e il patrimonio culturale della zona. Questi eventi mirano a fornire ai residenti e ai visitatori una comprensione e un apprezzamento più profondi dell'importanza storica del luogo.

Crichi Centro - Un Fulcro di Solidarietà e Sport:

Crichi Centro diventerà il cuore della solidarietà comunitaria, delle attività sportive, delle esibizioni musicali e delle produzioni teatrali, con 10 eventi in programma. Questi incontri favoriranno un senso di comunità e coesione, rafforzando i legami tra i residenti.

Evento Inaugurale con un Tributo a Rino Gaetano:

Il festival inizia questa sera nella località Chiusa a Simeri Mare, vicino alla Chiesa e alla Delegazione di Governo, con una speciale esibizione della tribute band di Rino Gaetano, "Rino Gaetano C'è". Questo evento segna il 43° anniversario della tragica e prematura scomparsa del genio calabrese, promettendo un omaggio sentito a partire dalle 21:30.

Delizie Gastronomiche in Arrivo:

Accompagnando le festività musicali ci sarà una vasta offerta enogastronomica, situata in un'area appositamente attrezzata dedicata al "food and beverage". Questa zona promette di essere una delizia culinaria, mostrando sapori e cucine locali, migliorando l'esperienza complessiva per tutti i partecipanti.

Il Sindaco Davide Zicchinella e il comitato organizzatore invitano tutti a partecipare a queste celebrazioni, assicurando un'estate memorabile e piacevole per tutti. Il calendario dettagliato degli eventi sarà presto disponibile, promettendo una pianificazione meticolosa e una varietà di attività da aspettarsi con impazienza.

Unitevi a Noi:

La comunità di Simeri Crichi è pronta ad accogliervi a braccia aperte per un'estate come nessun'altra. Venite a far parte del festival Simeri Summer e vivete la gioia, la cultura e la convivialità che definiscono questo meraviglioso comune.

Vi aspettiamo numerosi!