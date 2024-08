Simone Alessio: Bronzo Olimpico e orgoglio della Calabria per i Vvf

Il personale della Direzione Regionale Calabria e del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro esprime con entusiasmo il proprio orgoglio per la straordinaria impresa di Simone Alessio, atleta delle Fiamme Rosse, che ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi.

Simone Alessio, nato in Toscana, si è trasferito fin da bambino con la sua famiglia nel comune di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro. Qui, ha iniziato a praticare taekwondo all'età di dieci anni, entrando a far parte del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco “A. Gesualdo” di Catanzaro. Fin dagli inizi, il giovane atleta ha dimostrato un talento straordinario, ottenendo risultati eccellenti sia in Italia che a livello internazionale.

La sua carriera sportiva ha subito una svolta decisiva con l'ingresso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Rosse. Sotto la guida esperta del tecnico Francesco Laface, Simone Alessio ha conquistato per ben due volte il titolo di Campione del Mondo nella sua categoria, oltre a numerosi altri tornei internazionali, consolidando la sua reputazione di campione di livello mondiale.

La recente medaglia di bronzo olimpica rappresenta non solo un traguardo personale per Alessio, ma anche un motivo di grande orgoglio per tutti i Vigili del Fuoco della Calabria, che seguono con passione le sue imprese sportive.

La Calabria esprime il suo orgoglio per un campione che rappresenta valori come dedizione, sacrificio e disciplina, qualità che incarnano alla perfezione lo spirito dei Vigili del Fuoco.

A Simone Alessio vanno i complimenti e gli auguri di continuare a raggiungere nuovi e prestigiosi traguardi, portando sempre più in alto il nome della Calabria e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.