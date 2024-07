Sindaco Zicchinella: migliorata la viabilità a Simeri Mare - Una buona amministrazione al servizio della comunità

Una buona amministrazione al servizio della comunità

SIMERI CRICHI - Il Comune di Simeri Crichi, sotto la guida del Sindaco Davide Zicchinella, ha dimostrato un impegno costante e trasparente per il miglioramento della comunità. In particolare, la zona di Simeri Mare ha visto significativi progressi nonostante le critiche e le controversie sollevate dai gruppi di minoranza, che spesso si concentrano su comunicati stampa lontani dalla realtà e carichi di accuse infondate.

Mentre i gruppi di minoranza si dedicano a redigere dichiarazioni sensazionalistiche, l'amministrazione comunale ha continuato a lavorare con dedizione, onestà e trasparenza. Tra le realizzazioni più evidenti c'è la trasformazione della zona marina, un'area che per anni ha sofferto di gravi problemi infrastrutturali. In passato, per raggiungere la spiaggia era necessario percorrere una strada sterrata, con tutti i rischi di forature e danni alle auto. Oggi, grazie all'intervento del Comune, questa strada è stata bituminata, garantendo un accesso agevole e sicuro alla spiaggia.

Questi lavori non solo hanno migliorato l'accessibilità e la sicurezza, ma hanno anche contribuito a preservare l'integrità dell'ambiente, riducendo l'emissione di polveri e l'usura dei veicoli. Il risultato è una comunità più connessa e un ambiente più accogliente per residenti e visitatori.

Il Sindaco Zicchinella ha ribadito l'importanza di continuare su questa strada, lavorando instancabilmente per il bene comune, con un approccio che privilegia la trasparenza e la responsabilità. La sua amministrazione si distingue per l'attenzione ai dettagli e la volontà di mantenere le promesse fatte ai cittadini, dimostrando che un'amministrazione efficiente è possibile anche in tempi difficili.

In conclusione, il Comune di Simeri Crichi rappresenta un esempio di come una gestione oculata e onesta possa portare a risultati concreti, migliorando la qualità della vita per tutta la comunità.