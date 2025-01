Solidarietà Cisl e Filca CISL a presidente Ance Crotone Sammarco per intimidazioni

La CISL Magna Grecia e la Filca CISL Magna Grecia esprimono piena solidarietà e vicinanza al presidente di Ance Crotone, Giuseppe Sammarco, per i gravi atti intimidatori subiti nei giorni scorsi, che rappresentano un ulteriore attacco alla dignità e al coraggio degli imprenditori che operano per creare sviluppo e lavoro in un contesto già complesso.



CISL e Filca auspicano che le forze dell’ordine e la magistratura facciano piena luce su questi episodi, individuando i responsabili e assicurandoli rapidamente alla giustizia.



È fondamentale che la risposta dello Stato sia chiara e incisiva, per garantire sicurezza a chi investe e lavora nel nostro territorio.



Allo stesso tempo richiamano con forza la necessità di intensificare gli sforzi per contrastare in modo strutturale questi fenomeni, promuovendo un cambiamento culturale che affermi la legalità come valore imprescindibile.



La battaglia contro la criminalità organizzata non è solo una questione di sicurezza, ma un impegno collettivo per la costruzione di un tessuto economico libero da condizionamenti, capace di competere anche sul piano dei diritti e della tutela del lavoro.