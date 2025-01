Sostegno alle famiglie bisognose di Botricello, oltre 50mila euro a 320 nuclei familiari

Un aiuto fondamentale per le famiglie bisognose che ha dato concreto sostegno in una fase di forte crisi.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Botricello e attuata nel periodo delle feste natalizie, quando le famiglie in difficoltà sentono ancora di più il peso della crisi.

Il progetto ha previsto la concessione di buoni spesa per un importo complessivo pari a poco più di cinquanta mila euro (esattamente 50.450,00), coinvolgendo ben 320 nuclei familiari a cui sono andate somme variabili tra i 150 e i 200 euro.

I parametri stabiliti nell’avviso pubblico partivano da un ISEE massimo di 8.000 euro per accedere al sostegno, con una variabile sulla somma che teneva conto della composizione del nucleo familiare.

“Si tratta del più grande sostegno alle famiglie bisognose mai attuato nella storia del Comune di Botricello – ha evidenziato il Sindaco Saverio Simone Puccio – considerato che la somma è stata finanziata prevalentemente con fondi comunali”.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei dodici progetti voluti dall’Amministrazione Comunale a seguito della sentenza Hydreco/Acea.

“Siamo voluti intervenire con decisione sulle fasce di popolazione più debole – ha aggiunto il Sindaco Puccio – perché riteniamo che nessuno debba rimanere indietro e che un paese civile debba guardare concretamente ai bisogni della popolazione.

In questi giorni, mentre noi lavoravamo alla programmazione degli interventi, abbiamo sentito diverse proposte, compreso quella della riduzione dei tributi comunali.

Quest’ultima, purtroppo, non è attuabile per questioni normative e formali, oltre che di bilancio, ma siamo riusciti a intervenire in maniera ancora più decisiva”.

Il Sindaco, infatti, ha sottolineato che “l’eventuale riduzione dei tributi, seppur non fattibile, avrebbe portato a un risparmio per le famiglie pari a circa 10/20 euro a nucleo, mentre aiutando le fasce più deboli siamo riusciti a intervenire con una media di poco inferiore ai 200 euro a famiglia.

Un progetto che offre concretamente aiuto a chi davvero ne ha bisogno”.

Il Sindaco ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti “degli Uffici Comunali coinvolti nel progetto il cui iter è stato seguito interamente dal Vicesindaco con delega al Bilancio Giovanna Puccio e dall’assessore alle Politiche Sociali Ilaria Gigliotti che, insieme a tutta la maggioranza, hanno concretizzato un importante intervento sociale”.