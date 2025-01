Sottosegretario Wanda Ferro su arrivo nuovo personale alla Questura di Crotone

«L’arrivo di 20 nuove unità di personale in forza alla Questura di Crotone, guidata dal questore Renato Panvino, rappresenta un concreto segnale di attenzione da parte del Ministero dell’Interno e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza alle esigenze del territorio.



Questo ulteriore rafforzamento, con l’assegnazione di sette vice ispettori e tredici agenti, è il frutto dell’impegno costante del Capo della Polizia Vittorio Pisani per rispondere alla richiesta di sicurezza dei territori.



Cinque dei nuovi vice ispettori saranno destinati alla Squadra mobile, per consentire il potenziamento delle attività investigative, strategiche nel contrasto alla criminalità organizzata, mentre il resto del nuovo personale sarà destinato ai diversi uffici e consentirà di migliorare l’efficienza operativa dei servizi sul territorio.



Rivolgo un benvenuto al nuovo personale, certa che il loro impegno si tradurrà in maggiore sicurezza e serenità per la comunità crotonese».

È quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI).