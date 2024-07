Soverato. La Svolta dell'Istituto Salesiano secondo il Sindaco Daniele Vacca

Sindaco Daniele Vacca pianifica il futuro educativo di Soverato con un occhio al passato e uno al domani

SOVERATO - Nella cornice dell'impegno continuo per l'istruzione di qualità, il Sindaco di Soverato, Daniele Vacca, ha partecipato questa mattina a un incontro cruciale tenutosi nella Regione per affrontare e discutere il futuro delle scuole salesiane. Un punto fermo dell'incontro è stata la riaffermazione dell'importanza dell'identità salesiana, un'eredità che Vacca ha espresso il desiderio di preservare all'interno del tessuto educativo del Comune di Soverato.

Nonostante il forte legame con la tradizione, il Sindaco ha sottolineato la necessità di apertura verso una gestione innovativa, con l'intento di rendere l'Istituto Salesiano un punto di riferimento sempre più attrattivo per studenti e famiglie. L'innovazione, intesa come un ponte verso il futuro, è vista come la chiave per una scuola che non solo insegna ma ispira e prepara le nuove generazioni ai cambiamenti e alle sfide del domani.

I prossimi giorni saranno decisivi, in quanto sono previsti incontri sia con il Prefetto che con l'Ispettoria Salesiana Meridionale per mettere a punto gli ultimi dettagli di questo ambizioso progetto. L'obiettivo dichiarato è chiaro: porre le basi per una soluzione definitiva che entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2024/2025, un traguardo che guarda già al futuro dell'educazione nella Regione.

Il Sindaco Vacca ha promesso di tenere la cittadinanza costantemente aggiornata sugli sviluppi di questo processo di rinnovamento, un impegno che sottolinea la trasparenza e la volontà di coinvolgimento della comunità nelle decisioni che riguardano la formazione dei giovani e il progresso sociale ed educativo di Soverato. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti, con l'auspicio che l'incontro tra passato e futuro possa tradursi in un modello educativo rinnovato e più efficace.