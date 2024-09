Soveria Simeri, per la Happy People un'estate ricca di eventi

La Happy People, associazione che opera a Soveria Simeri, ha organizzato per l’estate 2024 degli eventi per grandi e piccini. Ad aprire il ciclo delle manifestazioni è stato nel mese di luglio è stato l’Hawaian Party, protagonisti la musica, la frutta e i balli e tanti colori, villa Cecilia Faragò è stata trasformata, per una notte, in una spiaggia hawaiana. A seguire, giorno 5 agosto, è andata in scena la Corrida Soveritana, una chermes divertente di dilettanti allo sbaraglio che, come ogni anno, ha portato in villa Cecilia Faragò, tantissima gente pronta a fischiare, urlare ma soprattutto a divertirsi. I concorrenti si sono cimentati in canti, balli e scene di cabaret. I giochi popolari, ultimo ma anch’esso partecipato evento ha visto diverse generazioni gareggiare in giochi ormai storici: gara dei sacchi, corsa con l’uovo, staffetta, pentolaccia, hula-hoop e tanti altri giochi che hanno animato il centro storico, regalando un pomeriggio di divertimento e spensieratezza all’insegna della socializzazione all’area aperta. Tutti i bimbi hanno ricevuto dei doni e delle medaglie. In una nota dell’Associazione si legge: “Vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mario Amedeo Mormile, nonché Presidente della Provincia di Catanzaro, che, come ogni anno, ci dà spazio supportando ogni nostra idea e aiutandoci a renderla concreta, ringraziamo tutti gli sponsor che con la loro generosità hanno reso possibile la realizzazione di quanto svolto, un ringraziamento a chi, pur non facendo parte dell’organizzazione si è prodigato ad aiutare e dare assistenza, ma soprattutto un grazie a tutti coloro che hanno partecipato alle nostre iniziative, sperando che vi siate divertiti. Noi ci stiamo preparando a tornare con altre sorprese con le quali speriamo di non deludervi e a cui parteciperete ancora più numerosi”. Francesco, Rocco, Tonya, Graziella, Cinzia, Nadia, Giusy (la new entry del gruppo) vi danno appuntamento al prossimo evento con la loro carica di energia e allegria certi che sapranno ancora una volta coinvolgere l’intera popolazione.