Splendida Summer experience a Bovalino con la ASD Cono Basket

Cono Basket Summer Experience a Bovalino, seconda edizione.

BOVALINO - Sabato 6 luglio si è conclusa a Bovalino, con grande successo e coinvolgimento di tutta la comunità, la seconda edizione della 'Cono basket summer experience'. Un esperimento sociale ben riuscito, fortemente voluto dai responsabili della Cono Basket Bovalino, Coach Giuseppe Lizzi e Maria Teresa D'Agostino. Un camp estivo di basket che si pone come primo obiettivo un approfondimento tecnico per i giovani cestisti coinvolti.

A sigillo del percorso formativo riconfermata anche in questa edizione la presenza sui campi dell'allenatore nazionale Gianni Tripodi, tecnico di comprovata esperienza che, come sempre, sa dedicare al settore giovanile grande attenzione. Presente per il settore minibasket, anche quest'anno, l'istruttrice Beatrice Mazzeo. A coadiuvare le attività il coach della Cono basket Bovalino Valentina Billi.

Approfondimento tecnico, pratico e teorico, ma tante altre cose. Il camp si è infatti confermato anche quest'anno come occasione formativa a 360 gradi. Si sono svolti diversi laboratori: Scienza a canestro, Angolo di lettura con concorso di scrittura creativa 'Racconta tu', Russo zero+, conversazione in lingua inglese, lezioni di pesca e laboratorio ludico. Splendido lo scenario: campo di basket lungomare, pineta, spiaggia con strutture annesse e palestra comunale.

La serata dell'1 luglio vede la cerimonia inaugurale con la presenza del Sindaco Vincenzo Maesano e dell'Assessore allo sport Bruno Federico, di Don Samir e di tutto lo staff tecnico e formativo. L'assessore ha, inoltre, partecipato con interesse e vivo entusiasmo anche ad alcuni meet di discussione tecnica e motivazionale. Sabato 6 luglio in serata, dopo la chiusura delle gare, la premiazione con una grande festa di pubblico e un ballo sul campo con coreografia a suon di palleggi che ha coinvolto tutti i giovani conisti. Insomma, una vera 'Summer experience' a Bovalino per giovani atleti bovalinesi.



F.to Antonella D'Agostino Responsabile comunicazioni con l'esterno ASD CONO BASKET BOVALINO, cell. 347 91 51 768



Per foto e Info:

https://sites.google.com/view/basketsummer2024

https://www.facebook.com/groups/440571099394630