SS106, scontro mortale: ex sottufficiale della Guardia di Finanza perde la vita

Tragedia sulla SS106: ex sottufficiale della Guardia di Finanza perde la vita in scontro frontale tra auto e moto a Crotone

Un tragico incidente stradale è avvenuto oggi a Crotone, lungo la strada consortile che collega la statale 106 alla città. Massimo Sepe, un ex sottufficiale della Guardia di Finanza di 53 anni, ha perso la vita in un violento scontro frontale tra la moto che stava guidando e un'automobile che procedeva in senso opposto.

Dettagli dell'incidente

L'impatto è avvenuto a alta velocità, e la violenza dello scontro ha causato la recisione dell'arteria femorale di Sepe, provocando una copiosa emorragia. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, Sepe è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".

Intervento della polizia stradale

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per determinare l'esatta dinamica dello scontro. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, e le indagini sono tuttora in corso.

Un tragico addio

La comunità locale è scossa dalla notizia della morte di Massimo Sepe, ricordato da molti come un uomo di grande dedizione e professionalità durante il suo servizio nella Guardia di Finanza. La perdita di una vita in tali circostanze tragiche sottolinea l'importanza della prudenza e della sicurezza sulle strade.