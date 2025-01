Stagione Teatrale 2025 al Teatro Comunale di Soverato: un programma imperdibile

Soverato si prepara a vivere un anno all'insegna della cultura e dell'intrattenimento con la Stagione Teatrale 2025 al Teatro Comunale. Un cartellone ricco di spettacoli, che promette di emozionare e affascinare il pubblico con rappresentazioni di altissimo livello. Grazie all’impegno del vicesindaco Emanuele Amoruso, questa stagione si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti del teatro.

Un cartellone ricco di emozioni

La programmazione, che prenderà il via l’11 gennaio 2025, porterà sul palcoscenico attori di grande fama e spettacoli per tutti i gusti. Dalle commedie brillanti ai classici rivisitati, ogni appuntamento sarà un viaggio unico nell’arte teatrale italiana.

Ecco alcuni degli spettacoli in programma:

"La ciliegina sulla torta" (11 gennaio), con Edy Angelillo, Milena Miconi e Blas Roca Rey. "Il cappotto di Janis" (23 gennaio), con Pietro Longhi e Rocio Morales. "Grisù, Giuseppe e Maria" (6 febbraio), con Francesco Procopio e Giancarlo Ratti. "Benvenuti a casa Morandi" (21 febbraio), con Marco e Marianna Morandi. "Mi dimetto da uomo" (9 marzo), con Sergio Assisi e Giuseppe Cantore. "Fiori d'acciaio" (22 marzo), con un cast straordinario tra cui Anna Galiena e Martina Colombari. "Pirandello Pulp" (30 marzo), con Massimo Dapporto e Fabio Troiano. "Il viaggio del papà" (5 aprile), con Maurizio Casagrande. "Ti amo o qualcosa del genere" (12 aprile), con Tiziana Foschi e Milena Miconi.



Informazioni utili

Quando? Dall'11 gennaio al 12 aprile 2025

Dove? Teatro Comunale di Soverato, via Carlo Amirante, 75

Biglietti e abbonamenti: disponibili presso il Palazzo di Città, Ufficio Cultura (3° piano), o sul sito diyticket.it. Prelazione per i vecchi abbonati fino al 7 gennaio 2025. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il call-center al numero 06 04 06.

Perché non perdersi la Stagione Teatrale 2025?

Il teatro è un luogo di incontro e riflessione, e il cartellone di quest'anno rappresenta un'opportunità unica per riscoprire il valore dell’arte e della cultura. Ogni serata sarà un’esperienza indimenticabile per gli spettatori di tutte le età.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per immergervi nella magia del teatro. Segnate le date in agenda e preparatevi a vivere momenti di grande bellezza e intrattenimento!

Clicca QUI per scaricare la locandica con il programma