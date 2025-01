“Stalettì Futura”: l’amministrazione comunale a bilancio a un anno e mezzo dall'insediamento

Il cammino di "Stalettì Futura" è solo all'inizio, ma a distanza di un anno e mezzo dal suo insediamento, l’Amministrazione Comunale di Stalettì ha già messo in campo numerosi progetti di rilevanza per la comunità e il territorio. Dalla trasparenza amministrativa alla tutela del patrimonio culturale, fino all’innovazione tecnologica, questa amministrazione si è distinta per il suo impegno concreto e la sua visione orientata al futuro.

Trasparenza amministrativa: un principio inamovibile

Uno dei cardini su cui si fonda l'azione amministrativa è la trasparenza. Il diritto dei cittadini alla conoscenza e al controllo delle azioni della pubblica amministrazione è stato garantito, con un'attenzione particolare all'adozione di tecnologie per facilitare l'accesso alle informazioni. Il Piano di Transizione Digitale, già finanziato, è uno dei principali passi verso la digitalizzazione degli uffici comunali, per rendere l’interazione con i cittadini ancora più rapida ed efficiente.

Patrimonio e ambiente: un futuro sostenibile

La salvaguardia del territorio è al centro della politica urbanistica di Stalettì. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) traccia le linee guida per tutelare il patrimonio storico, rurale e paesaggistico del paese, con una chiara posizione contro l’espansione incontrollata di impianti radio ed eolici sul nostro territorio. Un piano che non solo preserva, ma valorizza anche il potenziale turistico della zona, mirando a un modello di sviluppo sostenibile.

Finanziamenti e opere pubbliche: un impegno concreto

In poco più di un anno, Stalettì ha ottenuto 5.726.166 euro di finanziamenti per una serie di interventi che spaziano dalla sicurezza idrogeologica alla ristrutturazione di edifici pubblici. Tra i progetti più rilevanti:

2,2 milioni di euro per il dissesto idrogeologico nelle frazioni di Caminia e Copanello. 840.000 euro per la ristrutturazione della Nuova Mensa Comunale. 700.000 euro per la ristrutturazione della Sala Polivalente. 953.566,97 euro per la messa in sicurezza della S.S. 106, sopra la Galleria di Copanello. 400.000 euro per una nuova palestra comunale.



Questi numeri dimostrano che l'Amministrazione di Stalettì non solo pianifica, ma agisce concretamente per il benessere della comunità.

Politiche sociali: un impegno costante per il bene dei cittadini

Le politiche sociali hanno visto una serie di iniziative tese a migliorare la qualità della vita dei cittadini, soprattutto quelli più vulnerabili. Tra i programmi realizzati:

Parcheggi rosa e trasporto sociale per i più fragili. Convegni sulla prevenzione dei tumori, sportelli di ascolto e attività contro la violenza di genere . Buoni spesa natalizi , voucher bebè e servizi di assistenza per le famiglie in difficoltà economiche.



Oltre a questo, l’Amministrazione ha lavorato attivamente sulla sensibilizzazione riguardo temi come la parità di genere e la sostenibilità, con iniziative come il protocollo di intesa con i centri antiviolenza e la campagna Plastic Free.

Cultura e identità: la riscoperta del patrimonio storico

L’Amministrazione ha promosso una serie di iniziative culturali, a partire dal Vivarium Project, volto a valorizzare i Luoghi Cassiodorei. Un impegno che si concretizza anche nella creazione di un Parco Letterario, per tutelare e far conoscere l’identità storica e culturale del nostro territorio.

L’Estate Stalettese 2023/2024 ha visto una rinascita culturale con eventi che spaziano dalla musica al teatro, dai dibattiti letterari alle rassegne gastronomiche e artigianali.

Politiche scolastiche e giovanili: una priorità per il futuro

L'Amministrazione ha dato particolare importanza alle politiche scolastiche, istituendo il Consiglio Comunale dei Ragazzi, in modo da avvicinare i giovani alla vita politica e sociale del paese. Parallelamente, è stata avviata la Consulta Giovanile, con l’obiettivo di dare voce ai ragazzi dai 16 ai 30 anni.

Ambiente e decoro urbano: verso una stalettì più sostenibile

Stalettì si distingue anche per l’attenzione all’ambiente e al decoro urbano. Il riconoscimento come Comune Plastic Free e l’adozione di un Piano dell’acqua per garantire l'approvvigionamento idrico anche durante i periodi di maggiore criticità, sono solo alcune delle azioni intraprese. Inoltre, il piano di efficientamento energetico e la nascita di una Comunità Energetica Rinnovabile sono esempi concreti di come l’Amministrazione stia lavorando per un futuro più green e sostenibile.

Un cammino incontro al futuro

“Stalettì Futura” è un’amministrazione che lavora con dedizione per costruire un futuro migliore per il nostro territorio. Con un piano ambizioso, ma concreto, di interventi che riguardano la sicurezza, la cultura, l’ambiente e il sociale, l'Amministrazione sta gettando le basi per una comunità più coesa, attiva e sostenibile.

Molti altri progetti sono in cantiere, e l’impegno non finirà qui. Stalettì è sulla strada giusta per un risveglio culturale e per una crescita duratura, che guardi al benessere di tutti i suoi cittadini. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale