Presentazione della "CER ENSIEME STALETTÌ": Sostenibilità e valori condivisi

STALETTÌ, 23 LUG. - Oggi, alle ore 18:30, presso l'Anfiteatro di Palazzo Aracri, si terrà la conferenza stampa per la presentazione della "CER ENSIEME STALETTÌ".

Il Comune di Stalettì, guidato dal Sindaco Dott. Mario Gentile, ha lanciato un'importante iniziativa a beneficio della comunità locale: la costituzione della CER (Comunità Energetica Rinnovabile) ENSIEME STALETTÌ. Questo progetto, che coinvolge attivamente i cittadini nella produzione e nel consumo di energia rinnovabile, rappresenta un passo cruciale verso la promozione della sostenibilità e dell'autosufficienza energetica.

La CER ENSIEME STALETTÌ mira a ridurre l'impatto ambientale del comune e a offrire vantaggi economici e sociali ai residenti. La gestione condivisa delle risorse energetiche permetterà una partecipazione attiva della comunità, migliorando la qualità della vita dei cittadini e degli operatori economici locali.

Durante l'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, verranno illustrati i benefici ambientali, sociali ed economici del progetto. Saranno discussi i vantaggi per gli abitanti del comune e come la CER ENSIEME STALETTÌ potrà influenzare positivamente diversi aspetti della vita quotidiana, inclusi l'energia condivisa, i servizi energetici, la mobilità sostenibile e le nuove opportunità di lavoro per le aziende locali.

La conferenza approfondirà anche gli aspetti tecnici e operativi del progetto, dalla normativa vigente alle modalità di adesione. Sarà un'opportunità per comprendere come la CER ENSIEME STALETTÌ possa contribuire a un futuro energetico più green, grazie alla collaborazione tra cittadini, amministrazione comunale e altri attori locali.

Accanto al Sindaco Mario Gentile, interverranno Silvio Tassone, Presidente del Consiglio Comunale, il Vice Sindaco Luciano Roberto, l'Avv. Salvatore Prestia, e l'Ing. Antonio Procopio, rispettivamente Presidente e Direttore della Fondazione Ensieme. Questi esperti presenteranno gli aspetti tecnici del progetto e risponderanno a tutte le domande dei presenti.

L'evento è aperto a tutti i cittadini e operatori economici, in particolare a coloro che hanno il proprio contatore elettrico allacciato alla cabina primaria del Comune di Stalettì. La partecipazione è incoraggiata per capire come la CER ENSIEME STALETTÌ possa creare sinergie positive con ricadute significative su tutto il territorio.

Vi aspettiamo numerosi!