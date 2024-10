Sudtirol, Mister Valente: “Serve intensità contro il Catanzaro” (Video)

Federico Valente del Sudtirol parla della preparazione della squadra per la trasferta a Catanzaro





Alla vigilia della partita di campionato che vedrà il Sudtirol affrontare il Catanzaro in trasferta, Mister Federico Valente ha condiviso le sue impressioni sulla preparazione della squadra e le insidie dell’incontro contro un Catanzaro in ottima forma. Valente ha sottolineato l'importanza di una preparazione intensa e dell’aggressività, consapevole della forza di una squadra reduce da tre risultati positivi consecutivi sotto la guida di Piero Caserta.





Focus su Intensità e Aggressività





Valente ha ribadito la necessità di scendere in campo con intensità, spiegando che “serve concentrazione e un buon lavoro senza palla per impostare il ritmo della partita sin dall’inizio.” Interrogato sulla possibilità di fare turnover vista la serie di impegni ravvicinati, ha risposto: “Non penso alla partita di mercoledì o alla prossima domenica. La formazione rifletterà chi è fresco e pronto per domenica.”





Aggiornamenti sugli Infortuni e Strategie Tattiche





A proposito degli infortunati, Valente ha confermato il recupero di Ale Maramo, che si sta allenando parzialmente con la squadra, ma invita alla cautela: “Non avrebbe senso rischiare un suo ritorno anticipato con il rischio di una ricaduta muscolare.” Per quanto riguarda gli esterni, ha anticipato che punterà su velocità e resistenza, sfruttando i giocatori più in forma.





Difesa e Adattamenti Strategici





Sul fronte difensivo, Valente ha sottolineato l'importanza di una difesa energica, pronta a contrastare le incursioni avversarie. Ha spiegato che schiererà molto probabilmente Masiello, Citelli e Giorginio, pur avendo testato varie configurazioni durante la settimana per massimizzare la solidità difensiva e adattarsi al meglio alla partita.





Con un mix di determinazione e preparazione tattica, il Sudtirol è pronto a dare il massimo contro il Catanzaro, in una sfida che si preannuncia combattuta e ricca di intensità.