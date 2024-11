Talerico a Mammoliti e PD: prima di criticare, leggete la legge

Il consigliere regionale Antonello Talerico (Forza Italia) risponde al collega Mammoliti ed al Partito Democratico (PD) in merito alla questione della legge sulla proroga delle graduatorie. Talerico accusa Mammoliti e i suoi compagni di non comprendere correttamente la legge, suggerendo che prima di criticare una norma, sarebbe opportuno leggere e comprenderla, magari anche seguendo un corso accelerato di tecnica legislativa.

La critica si concentra sulla concezione ed interpretazione errata fornita da Mammoliti per quanto riguarda l'applicabilità della proroga alle graduatorie già scadute. Talerico spiega che la proroga, per definizione, può essere applicata solo ad atti e contratti ancora in corso di validità e non già ad atti o contratti per cui è già intervenuta scadenza. Quindi, non sarebbe necessario ricorrere ad alcuna interpretazione autentica, ma è semplicemente sufficiente applicare i principi fondamentali del diritto e della linguistica, come quelli espressi nel vocabolario, dove proroga significa posticipare una scadenza che non è ancora arrivata.

Talerico, poi, critica anche l'approccio tardivo del PD, accusandolo di non aver fatto nulla per proporre cambiamenti prima di entrare nel dibattito pubblico, e di preferire un populismo che genera solo confusione, tant'è che in commissione ed in Consiglio il PD ha votato favorevolmente senza alcuna riserva e/o osservazione. Inoltre, il consigliere Talerico esprime una considerazione ironica sull'implosione del PD, citando la costituzione da parte di alcuni esponenti dei Dem di un nuovo sostanziale partito che si autodefinisce Il PD per davvero, a dimostrazione che anche loro sanno di non esistere più.

Una e propria reprimenda verso la mancata comprensione della legge e l'atteggiamento politicante che, secondo Talerico, caratterizza il PD in questa fase storica di completa confusione.