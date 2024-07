Talerico: Nessuno assalto al McDonald’s, agguato invece al pullman dei tifosi catanzaresi.

Senza voler fare il giurista e, senza ripetere ciò che altri hanno detto, la vicenda degli scontri avvenuti a Cosenza ha perloppiù scatenato dichiarazioni populistiche e gravemente faziose.

Paolo Arena, titolare del marchio McDonald’s su Cosenza, ha confermato che non vi è stato alcun assalto al McDonald’s, né alcuno ha tentato di entrare con la forza o ha minacciato o aggredito alcuno all’interno dei locali, solo per prudenza sono state chiuse le porte visto che era entrato un uomo sanguinante in cerca di aiuto e che all’esterno non era chiaro cosa stesse accadendo.

D’altro canto è, invece, emerso pacificamente che vi sia stato un vero e proprio agguato in stile mafioso ai danni del pullman dei tifosi catanzaresi, con una sassaiola che avrebbe potuto anche uccidere qualcuno !

Questi sono i dati oggettivi, tutto il resto sono soltanto suggestioni e narrazioni di parte.

Altra circostanza, se ci sono stati degli scontri tra due parti avverse non comprendo perché solo una parte è stata identificata e l’altra no. Immagino che saranno in corso ulteriori indagini.

Ed allora, credo che sarebbe opportuno anche per ragioni di opportunità e di sicurezza pubblica avere una fonte ufficiale e, quindi una dichiarazione da parte della Prefettura e della Questura che sono certo arriveranno nelle prossime ore, tenuto conto che la fuga di notizie da un lato o la violazione del segreto istruttorio dall’altro ha generato soltanto molta confusione e pericolosi salti in avanti.

In tale quadro ritengo utile una interrogazione parlamentare affinchè il Ministero dell’Interno possa fare luce su una grave vicenda che merita comunque la punizione di tutti i responsabili per le gravi condotte violente commesse, anche ai danni delle Forze dell’Ordine.

A tal proposito auspico anche l’intervento del sottosegretario di Stato, Wanda Ferro, sottosegretario proprio al Ministero dell’Interno, affinchè con la verità sia evitato a taluni di strumentalizzare fatti ed atti imputabili ai singoli e non già ad una Città intera e menchè meno ad una sola delle parti coinvolte e, ciò a prescindere dalla residenza dei responsabili.

Antonello Talerico

Consigliere Regionale