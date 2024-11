Tariffe rifiuti: Marcellinara esempio virtuoso in Calabria

Una famiglia marcellinarese spende meno della media regionale e nazionale

Secondo i dati che emergono dal Rapporto 2024 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, rispetto al 2023, diminuisce del 3,1% la spesa media per la tariffa dei rifiuti sostenuta da una famiglia calabrese, che nel 2024 si attesta sui 348€, rispetto ai 360€ dell’anno precedente.

In questo contesto, con un semplice raffronto sui dati oggetto di indagine, spicca Marcellinara, dove una famiglia tipo di 3 componenti, con abitazione di 100 metri quadri, paga appena 188,57 euro, una somma inferiore anche al 2023.

Un dato che si pone nettamente al di sotto della media regionale e nazionale, quest’ultima pari a 329€, in crescita del 2,6% rispetto al 2023.

Il risultato ottenuto dimostra, ancora una volta, l’impegno costante dell’Amministrazione comunale di Marcellinara nel garantire una gestione sostenibile e responsabile della tassazione locale, a beneficio delle famiglie.

Il Sindaco Vittorio Scerbo ha espresso grande soddisfazione: "Questi numeri dimostrano concretamente la validità delle misure intraprese a vantaggio di cittadini e ambiente. A Marcellinara abbiamo lavorato con determinazione per assicurare un sistema di tassazione giusta ed equa, che consenta ai cittadini di beneficiare di tariffe contenute senza sacrificare la qualità dei servizi. A ciò abbiamo aggiunto le riduzioni per i redditi bassi, l’uso della compostiera domestica e la prossima incentivazione per l’utilizzo del mangiaplastica e delle eco-isole intelligenti. Questo risultato" – ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo – "testimonia l’efficacia delle nostre politiche e conferma Marcellinara come modello virtuoso non solo in Calabria, ma anche a livello nazionale."

Sul fronte della raccolta differenziata, la Calabria si attesta al 54,6%, un dato ancora lontano dall’obiettivo europeo del 65%, ma anche qui Marcellinara si pone come con punta di eccellenza, con oltre il 70%, fino ad oggi raggiunto, e con buone possibilità di miglioramento con le prossime azioni destinate alla zona produttiva in località Serramonda.

Marcellinara conferma così la propria capacità di coniugare sostenibilità economica e ambientale, consolidando un modello di amministrazione a misura di cittadino.